Wiosenne zasiewy na Ukrainie mogą być o połowę mniejsze niż w 2021 roku. Obejmą ok. 7 mln hektarów wobec 15 mln, które planowano przed rosyjską inwazją. Światowy Program Żywnościowy poinformował w piątek, że łańcuchy dostaw żywności na Ukrainie załamują się.

Ukraina jest jednym z największych producentów i eksporterów zbóż oraz olejów spożywczych.

Według Reutersa przewidywania dotyczące wiosennych zasiewów dotyczą zarówno zbóż takich jak jęczmień i kukurydza, jak i innych roślin, w tym buraka cukrowego, słoneczników i soi.

Agencja cytuje ministra rolnictwa Ukrainy Romana Leszczenkę, który poinformował, że obecnie planowane jest obsianie 7 mln hektarów, czyli połowę tego, co planowano wcześniej.

Jeśli chodzi o zasiewy kukurydzy, to obejmą one w tym roku - według Leszczenki - 3,3 mln hektarów wobec 5,4 mln hektarów w 2021 r.

Jak podawała agencja Reuter za firmą konsultingową APK-Inform, w 2021 roku na Ukrainie zebrano rekordowe 86 mln ton zbóż. Firma konsultingowa nie podała przewidywań dotyczących tegorocznych zbiorów, zaznaczyła natomiast, że z powodu działań wojennych mogło dojść do zniszczenia lub nie będzie można zebrać zasiewów z ok. 2 mln ha pszenicy ozimej, jęczmienia oraz żyta, a żniwa zbóż z zimowych zasiewów będzie można przeprowadzać tylko na obszarze ok. 5,5 mln hektarów.

Ukraina, największy na świecie eksporter oleju słonecznikowego, przed rosyjską inwazją prognozowała, że latach 2021-2022 może wyeksportować ponad 60 mln ton zboża, w tym 33 mln ton kukurydzy i 23 mln ton pszenicy.

Reuters: Ukraina może stracić 6 miliardów dolarów z eksportu zboża

Ukraina może stracić 6 miliardów dolarów wpływów z eksportu zboża. Jest to skutek blokady portów przez siły rosyjskie, które uniemożliwiają sprzedaż milionów ton pszenicy i kukurydzy - przekazał Reuters.

Od początku wojny eksport został "praktycznie wstrzymany". Ukraińscy urzędnicy morscy przekazali Reutersowi, że w wyniku walk około stu statków pod obcą banderą utknęło w portach kraju.

Ukraina miała wyeksportować ok. 20 mld ton pszenicy i kukurydzy z sezonu 2021/21, który kończy się w czerwcu.

"Nie ma możliwości, aby Ukraina przetransportowała taką ilość towaru pociągiem, ponieważ przepustowość kolei wynosi około 600 tys. ton miesięcznie, czyli jedną dziesiątą tego, co porty przeładowywały przed wojną" - powiedział Mykoła Gorbaczow, przewodniczący Ukraińskiego Stowarzyszenia Producentów Zbóż.

W 2021 roku Ukraina wyeksportowała produkty rolne o wartości około 27 miliardów dolarów, co stanowiło około połowy jej całkowitych przychodów z eksportu.

Światowy Program Żywnościowy poinformował w piątek, że łańcuchy dostaw żywności na Ukrainie załamują się. Jednym z krajów, który jest najbardziej narażony na zerwanie łańcucha dostaw jest Egipt. 60 proc. zapotrzebowania tego kraju na zboże pochodzi z importu, z czego ponad 80 proc. sprowadzano z Rosji i Ukrainy.