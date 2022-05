Jest zgoda w Unii Europejskiej na szósty pakiet sankcji wobec Rosji. Unijni przywódcy na szczycie w Brukseli porozumieli się w drażliwej kwestii embarga na rosyjską ropę. Sankcjami zostanie objęta ropa sprowadzana do UE tankowcami.

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel / STEPHANIE LECOCQ / PAP/EPA

"Porozumienie o zakazie eksportu rosyjskiej ropy do UE. To natychmiast pokrywa ponad 2/3 importu ropy z Rosji, odcinając ogromne źródło finansowania jej machiny wojennej. Maksymalna presja na Rosję, by zakończyła wojnę" - napisał na Twitterze przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Szczegóły dotyczące wyłączeń, czy okresów przejściowych mają być jeszcze dopracowywane - informuje dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon.

Wiadomo jednak, że jest jednomyślna zgoda na obłożenie embargiem importu rosyjskiej ropy sprowadzanej tankowcami. To mocno uderzy w rosyjską gospodarkę.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen z zadowoleniem przyjęła porozumienie unijnych przywódców.

"Do końca roku zmniejszy ono o około 90 proc. import ropy z Rosji do UE" - podkreśliła we wpisie w serwisie Twitter.

Co jeszcze zawiera szósty pakiet sankcji?

Szósty pakiet przewiduje także odcięcie od systemu SWIFT trzech dużych rosyjskich banków, w tym Sbierbanku, obłożenie sankcjami winnych zbrodni wojennych oraz wpisanie na czarną listę kochanki Putina i patriarchy cerkwi rosyjskiej - Cyryla - przekazuje nasza brukselska korespondentka.

To także zakaz emisji na terenie Unii dla trzech rosyjskich nadawców państwowych.

Embargo na rosyjską ropę – zmiana stanowiska Węgier

Węgry zgodziły się na embargo na rosyjską ropę, ponieważ dostały wyjątek dla południowego odcinka rurociągu Drużba. To nim sprowadzają rosyjską ropę. Nie sprecyzowano, jak długi to będzie okres, ale KE ma czuwać nad tym, aby ta ulga nie przekształciła się w stałą derogację, czyli nielimitowany import taniej rosyjskiej ropy.

Bruksela ma monitorować dostosowanie się węgierskich rafinerii tak, aby Węgry mogły w końcu przestawić się na inny typ ropy, płynącej z Chorwacji. Szczegóły mają być doprecyzowywane już w najbliższych dniach.

Także Cechy otrzymały derogację, ale bardziej sprecyzowaną. Chodzi o 18 miesięcy na dostosowanie się.

Kraje te wywalczyły także zapis mówiący o solidarności w razie niezawinionego wstrzymania dostaw np. zniszczenia rurociągu w wyniku wojny. W takiej sytuacji kraje te będą miały prawo - mimo embarga - importować ropę sprowadzaną tankowcami.

"Rada Europejska przecięła spekulacje nt. braku jedności w Unii"

Porozumienie osiągnięte przez unijnych liderów w sprawie embarga na rosyjską ropę naftową przecina spekulacje o braku jedności w UE - oświadczył na konferencji prasowej w Brukseli po zakończeniu pierwszego dnia szczytu Charles Michel.

Chcemy zatrzymać rosyjską machinę wojenną i zatrzymać finansowanie rosyjskiego potencjału wojskowego za pomocą sankcji, które wywierają presję na Kreml. Tego wieczoru Rada Europejska uzgodniła szósty pakiet sankcji, który pozwoli zakazać importu rosyjskiej ropy z tymczasowym wyjątkiem dla ropy, która trafia do Europy za pośrednictwem rurociągu - powiedział Michel.

To wyjątkowe osiągnięcie. Chciałbym podziękować wszystkim kolegom, którzy brali udział w tym spotkaniu. Potrzebujemy politycznego przywództwa w tym wyjątkowo trudnym czasie. Nie bagatelizujemy wszystkich trudności, potrzebowaliśmy kilku tygodni, by podjąć tę decyzję. Ale dziś wysłaliśmy bardzo mocny sygnał. W ostatnich dniach i godzinach pojawiały się spekulacje o braku jedności w Unii Europejskiej. Teraz, jak nigdy, ważne jest by pokazać, że potrafimy być silni i zdecydowani w obronie naszych wartości i interesów - dodał przewodniczący Rady Europejskiej.

Morawiecki: Działania dyplomatyczne przynoszą efekt

"Konsekwentne działania dyplomatyczne przynoszą efekty. Wbrew pesymistycznym zapowiedziom mamy porozumienie: rosyjska ropa będzie objęta unijnymi sankcjami. Kluczowa wiadomość dla bezpieczeństwa Polski i Europy. Wsparcie dla suwerennej Ukrainy" - napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

Do tej informacji odniósł się także rzecznik rządu Piotr Müller. "Dobre wiadomości z Brukseli. Od wielu dni premier Mateusz Morawiecki prowadził działania dyplomatyczne, których celem było przyjęcie kolejnego pakietu sankcji wobec Rosji. Dzisiaj na posiedzeniu Rady Europejskiej doszło do porozumienia w tym zakresie" - napisał na Twitterze.

Dodał, że "szósty pakiet sankcji to odcięcie kolejnych źródeł finansowych rosyjskiej machiny wojennej".