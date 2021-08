Na warszawskim lotnisku im. Chopina wylądował czwarty samolot LOT z osobami ewakuowanymi z Afganistanu. Jak poinformował szef KPRM Michał Dworczyk, na pokładzie było ok. 100 osób.

Samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu ląduje na lotnisku Okęcie w Warszawie / Paweł Supernak / PAP

Samolot Embraer lecący z Navoiy w Uzbekistanie z międzylądowaniem w stolicy Gruzji Tbilisi wylądował na warszawskim Okęciu ok. godz. 23:15.

To już czwarty transport z osobami ewakuowanymi z Kabulu, który przyleciał do stolicy Polski.

Do tej pory w Warszawie wylądowały trzy samoloty z ewakuowanymi z Kabulu Polakami i polskimi współpracownikami oraz ich rodzinami. Tymi trzema transportami do Polski trafiło łącznie ponad 130 osób. Wszyscy Polacy, którzy zgłosili się do MSZ, zostali już ewakuowani. Operacja prowadzona przez polskie służby odbywa się wojskowymi samolotami z Kabulu do Uzbekistanu, skąd następnie cywilnymi samolotami PLL "Lot" ewakuowani dostają się do Polski.

Polska ewakuuje z Kabulu 300 afgańskich współpracowników NATO

Dziś premier Mateusz Morawiecki po rozmowie z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem poinformował, że Polska będzie odpowiedzialna za ewakuację 300 obywateli Afganistanu współpracujących z NATO. Zapowiedział, że trafią najpierw do Polski, a następnie do innych krajów NATO.

Bardzo poważnie traktujemy nasze zobowiązania sojusznicze i nie jest to nasze ostatnie słowo w kwestii udziału w operacjach Sojuszu związanych z kryzysem afgańskim - napisał Mateusz Morawiecki w swoich mediach społecznościowych.



Omówiłem z premierem Mateuszem Morawieckim znaczenie ciągłej koordynacji w kwestii Afganistanu. Dziękuję Polsce za zgodę na pomoc w ewakuacji Afgańczyków, którzy wsparli NATO - napisał w odpowiedzi na Twitterze sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.