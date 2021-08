Amerykańscy wojskowi w Kabulu zawarli tajne porozumienie z talibami, w ramach którego islamiści odeskortowali na lotnisko w Kabulu setki obywateli USA – podaje telewizja CNN. Ponadto, ponad tysiąc Amerykanów ewakuowano przy pomocy jednostek specjalnych.

Amerykańscy wojskowi zawarli tajne porozumienie z talibami, w ramach którego islamiści odeskortowali na lotnisko w Kabulu setki obywateli USA / STRINGER / PAP/EPA

Sieć CNN, która powołuje się na dwa źródła w Pentagonie, podała też, że w ramach ustalonych z talibami procedur, grupy Amerykanów były kierowane do punktów zbiórki - m.in. do gmachu ministerstwa spraw wewnętrznych w Kabulu, skąd były zabierane prosto na lotnisko, czasem kilka razy w ciągu dnia. Miało to w zamierzeniu zminimalizować zagrożenie związane z zamachami terrorystów tzw. Państwa Islamskiego.

Urzędnicy przyznają, że te ustalenia były bardzo pomocne w ewakuacji tak wielu Amerykanów - powiedziała reporterka telewizji Barbara Starr, dodając że m.in. w tym kontekście należy rozumieć słowa szefa Dowództwa Centralnego USA gen. Kennetha McKenziego o "pragmatycznej i praktycznej" współpracy z talibami.

Starr dodała, że w ewakuacji pomagały też wojska specjalne, które nadzorowały nieoficjalną bramę na lotnisko i kierowały do niej Amerykanów, podając na bieżąco wskazówki przez telefon.

Łącznie, w trakcie 18-dniowej akcji ewakuacyjnej, wojska USA i koalicji ewakuowały z Kabulu ponad 123 tys. osób, z czego ponad 6 tys. to obywatele USA.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken oświadczył w poniedziałek, że w Afganistanie pozostało ponad 100 Amerykanów, którzy wyrazili wolę opuszczenia tego kraju. Jak dodał, władze USA będą nadal pomagać im wydostać się z Afganistanu.



Tego samego dnia władze USA poinformowały, że wraz z odlotem ostatniego amerykańskiego samolotu z lotniska w Kabulu, Stany Zjednoczone zakończyły trwającą niemal 20 lat misję wojskową w Afganistanie.

Wojna w Afganistanie - życie straciło 44 Polaków

Rozpoczęta w reakcji na zamachy 11 września 2001 roku wojna w Afganistanie była najdłuższą w historii Ameryki.

Według szacunków projektu Uniwersytetu Brown, 20-letnia wojna pociągnęła za sobą łącznie ponad 165 tys. ofiar po obu stronach konfliktu, z czego niemal 50 tys. ofiar cywilnych.

Wśród ofiar było także 1 144 żołnierzy międzynarodowej koalicji ISAF, w tym 44 Polaków.

Ogólny koszt wojny dla USA szacowany na ponad 2,2 bln dolarów.