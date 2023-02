​Międzynarodowa Federacja Piłkarska (FIFA) poinformowała w piątek, że przeznaczy milion dolarów na pomoc humanitarną w związku z tragicznymi w skutkach trzęsieniami ziemi w Turcji i Syrii. Władze światowego futbolu przekażą środki poprzez swoją fundację (FIFA Foundation).

Siedziba FIFA w szwajcarskim Zurychy (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Jak poinformowano w komunikacie, konsultowano się z Tureckim Związkiem Piłki Nożnej (TFF) i jego odpowiednikiem w Syrii (SFA), a także międzynarodowymi i lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

"Pomoc zostanie wykorzystana na zakup oraz dystrybucję niezbędnych środków humanitarnych, a także na zapewnienie tymczasowego schronienia i ochrony" - poinformowała FIFA w oświadczeniu.

"FIFA będzie nadal współpracować z TFF i SFA, jednocześnie monitorując sytuację i decydując o dalszych działaniach" - dodano.

W poprzednim tygodniu Premier League, czyli angielska ekstraklasa, poinformowała, że przekaże milion funtów. Natomiast UEFA, organ zarządzający europejskim futbolem, a także jej partner UEFA Foundation for Children, przeznaczyły w ramach pierwszej darowizny 200 tysięcy euro.

Nie żyje ponad 43,8 tys. osób

W poniedziałek 6 lutego w środkowo-południowej Turcji doszło do potężnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,8. Wstrząs, którego epicentrum znajdowało się w prowincji Kahramanmaraş, wystąpił o godzinie 2:17 czasu polskiego (godz. 4:17 czasu lokalnego) na głębokości 17,9 km.

Do 12 lutego zarejestrowano ponad 2,1 tys. wstrząsów wtórnych, z których najsilniejszy miał magnitudę 7,5 - doszło do niego nieco ponad 9 godzin po głównym trzęsieniu ziemi. Kataklizm doprowadził do katastrofalnych zniszczeń na kilkusetkilometrowym odcinku od syryjskiego miasta Hama do tureckiego Diyarbakır.

Liczba ofiar śmiertelnych w Turcji i Syrii przekroczyła już 43,8 tys. - ponad 38 tys. osób straciło życie w Turcji, a co najmniej 5,8 tys. w Syrii. Łącznie rannych zostało ponad 120 tys. osób.