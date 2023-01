Ma na koncie ponad 400 zwycięstw w tourze i trzy seniorskie tytuły, ale wygląda na to, że teraz nad Camilą Giorgi zbierają się ciemne chmury. Wszystko przez sensacyjne wypowiedzi, jakich udzieliła lekarka tenisistki dziennikowi "Corriere del Veneto".

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"La Repubblica" w grudniu ujawniła informacje dotyczące śledztwa prowadzonego przez włoską prokuraturę w sprawie lekarzy, którzy wystawiali fałszywe certyfikaty covidowe i brali za to łapówki. Wówczas gazeta poinformowała, że wśród prominentnych klientów medyków, którzy fałszowali dokumenty, była tenisistka Camila Giorgi.

Te informacje w wywiadzie dla "Corriere del Veneto" potwierdziła lekarka rodziny Giorgi - Daniela Grillone, która została zatrzymana w lutym 2022 roku i oskarżona o podawanie oszukanych szczepionek i wystawianie fałszywych certyfikatów covidowych.

"Opiekowałam się rodziną Giorgich od długiego czasu. Camila Giorgi cierpiała na tzw. łokieć tenisisty. Krótko przed rozpoczęciem lata przyszła do mnie i zapytała o możliwość uzyskania fałszywego poświadczenia przyjęcia obowiązkowych szczepionek, w tym szczepionki przeciw Covid-19. Mogę potwierdzić z całym przekonaniem, że żadna ze szczepionek nie została podana członkom rodziny" - powiedziała lekarka i dodała: "Za wystawienie fałszywych certyfikatów nie otrzymałam żadnych pieniędzy. Jest mi bardzo przykro i bardzo przepraszam za to, co zrobiłam".

Rozwój włoskiego dochodzenia śledzi WTA - organizacja zrzeszająca tenisistki, organizatorów turniejów kobiecych i federacje sędziowskie. "Wiemy o zarzutach, monitorujemy sytuację i będziemy przypatrywać się śledztwom, które mogą zostać wszczęte" - przekazał rzecznik WTA w rozmowie z portalem news.com.au.

Dzięki fałszywemu certyfikatowi Giorgi mogła wystąpić w Australian Open i US Open w 2022 roku. Zarówno władze Australii, jak i Stanów Zjednoczonych wymagały, by przybywający do tych krajów przedstawili poświadczenie zaszczepienia. Z tego powodu w Australii nie mógł wystąpić Novak Djoković. Lider rankingu tenisistów w ubiegłym roku przyleciał do Australii niezaszczepiony przeciwko Covid-19 i po sporym zamieszaniu został deportowany.

Włoska tenisistka w 2022 roku zakończyła udział w Australian Open na 3. rundzie. Z turnieju wyrzuciła ją późniejsza triumfatorka - Ashleigh Barty.

Giorgi jest w tej chwili w Australii. Ostatnio wystąpiła w turnieju WTA w Adelajdzie, gdzie przegrała w drugiej rundzie z Soraną Cirsteą. Jej udział w tegorocznej edycji Australian Open budzi kontrowersja.

Włoszka zajmuje aktualnie 66. miejsce w rankingu WTA.