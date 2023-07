Magdalena Fręch na pierwszej rundzie zakończyła swoją przygodę z turniejem singlowym Wimbledonu. Polka nie sprawiła niespodzianki, przegrywając 3:6, 3:6 ze znacznie wyżej notowaną Tunezyjką Ons Jabeur.

Magdalena Fręch w starciu z Ons Jabeur / Adam Vaughan / PAP/EPA

Jabeur rozstawiona jest w tegorocznym Wimbledonie z numerem szóstym. Fręch zajmuje 70. miejsce w światowym rankingu.

Przed rokiem Tunezyjka dotarła do finału turnieju w Londynie.

Pierwsze cztery gemy meczu Fręch z Jabeur były wyrównane. Polka prezentowała się bardzo dobrze. Sytuacja uległa zmianie po tym jak nasza tenisistka straciła gema przy własnym serwisie. Pojawiło się wiecej nerwów, a wtedy też mocniej zaatakowała rywalka i pierwszego seta Polka przegrała 3:6.

Drugi set to dominacja wyżej notowanej Jabeur, ale Fręch udało się doprowadzić do wyrówanania 3:3. Potem Tunezyjka znów wrzuciła wyższy bieg, odzyskała koncentrację i w pełni zasłużenie awansowała do drugiej rundy.