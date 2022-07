Największy turniej kobiecy w Polsce rangi WTA 250 z liderką światowego rankingu Igą Świątek na czele coraz bliżej. BNP PARIBAS Poland Open odbędzie się w dniach 25-31 lipca na kortach Legia Tenis&Golf w Warszawie.

W turnieju głównym zagrają 32 zawodniczki i 16 par deblowych. Najwyżej rozstawiona będzie oczywiście liderka rankingu WTA, dominatorka tegorocznych rozgrywek, mistrzyni Roland Garros 2020 i 2022 Iga Świątek.

Rywalizacja przed własną publicznością zawsze jest dla mnie czymś wyjątkowym. Tym bardziej cieszę się, że turniej rangi WTA odbędzie się w Warszawie. Słyszę doping polskich kibiców podczas turniejów na całym świecie, ale tym razem będą ich tysiące. Mam nadzieję, że razem z pozostałymi tenisistkami dostarczymy dużo sportowych emocji - powiedziała Iga Świątek.

Wielki tenis zawita do Warszawy. Jako prezydent stolicy czuję się zaszczycony, że Warszawa jest oficjalnie miastem-gospodarzem BNP Paribas Poland Open. Jedynego turnieju w Polsce, na którym będzie można zobaczyć grającą Igę Świtek. To duże święto, które chcemy wspólnie przeżywać. Decydujące mecze w turnieju mogą obejrzeć wszystkie mieszkanki i mieszkańcy stolicy przygotowaliśmy dla nich Warszawską Strefę Turniejową - mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Iga Świątek będzie niekwestionowaną gwiazdą turnieju, ale bez wątpienia - rywalizację na światowym poziomie zagwarantują także pozostałe zawodniczki, z których większość notowana jest w TOP 100 rankingu WTA. Pewne udziału w turnieju gry pojedynczej są m.in. Magdalena Fręch (84.) i adresatka dzikiej karty Maja Chwalińska (166.).

Turniej cieszy się ogromnym zainteresowaniem kibiców tenisa i to niezaprzeczalna zasługa występu Igi Świątek w Warszawie, ale warto podkreślić, że potwierdzona lista zawodniczek BNP Paribas Poland Open zapowiada dobry poziom rywalizacji. Wierzę, że możliwość przeżycia sportowych emocji podczas naszego turnieju jeszcze mocniej podleje w polskich fanach miłość do tej dyscypliny i co najważniejsze, młode talenty zainspiruje do dalszego rozwoju - mówi dyrektor BNP PARIBAS Poland Open Alina Sikora.

Cieszę się, że ten turniej rozegra się na kortach Legia Tenis&Golf. To miejsce z tradycjami tenisowymi już od lat przedwojennych. To tu w przeszłości grały najlepsze polskie tenisistki i tenisiści. BNP PARIBAS Poland Open, z którym wiążemy wieloletnią przyszłość, to znakomita okazja, żeby znów poczuć atmosferę wielkiego tenisa w tym wyjątkowym miejscu. Dlatego zachęcam wszystkich kibiców do wspierania tenisistek podczas trwania turnieju. Dotychczas sprzedano już ponad 80 proc. biletów. Pozostały ostatnie wolne bilety na finał i półfinał, a na 1. fazę turnieju zaledwie ok. 400 sztuk. Dwie pierwsze transze wyprzedały się w przeciągu zaledwie kilkunastu minut - powiedział wiceprezes warszawskiej Legii Marcin Herra.

Trwający już niemal 50 lat związek całej Grupy BNP Paribas z tenisem jest częścią tożsamości naszego banku. Naszym hasłem przewodnim jest We Are Tennis, czyli Tenis to my. Grupa angażuje się w rozwój tego sportu na wszystkich poziomach. Z taką samą pasją wspieramy turnieje juniorskie, zawody dla osób z niepełnosprawnościami i transmitowane na cały świat Roland Garros czy Indian Wells. Jesteśmy dumni, że dzięki zaangażowaniu Banku BNP Paribas również polscy fani tenisa mogą oglądać na żywo najlepsze zawodniczki - mówi Małgorzata Wasiuk, Dyrektorka Departamentu Strategii Marki i Aktywizacji w BNP Paribas Bank Polska.

BNP Paribas Poland Open to największy turniej kobiecy w Polsce rangi WTA 250 z liderką światowego rankingu Igą Świtek na czele. Iga zawsze docenia i słyszy wsparcie polskich kibiców, jednak gra w kraju i to przed własną publicznością będzie dla niej czymś wyjątkowym. Z drugiej strony kibice w Warszawie będą mogli śledzić rywalizację na światowym poziomie z udziałem najlepszych Polek, w tym Magdaleny Fręch. Nie można zapominać, że nie będzie to turniej jednej tenisistki. Większość zawodniczek, które zagrają w BNP Paribas Poland Open notowana jest w pierwszej setce światowego rankingu. To gwarancja poziomu sportowego. Yulia Putintseva i wszystkie pozostałe tenisistki mają na koncie wiele mniejszych i większych sukcesów i każda z nich z pewnością wyjdzie na kort z podobnym nastawieniem, żeby do tej listy dopisać zwycięstwo w Warszawie - powiedział Tomasz Śwątek, Tennis Consulting - organizator turnieju.

Warto podkreślić, że BNP PARIBAS Poland Open cieszy się ogromnym zainteresowaniem kibiców. Nadal dostępne są ostatnie bilety do stref Public oraz wejściówki Silver i Gold. Pakiety Premium umożliwiające wejście do Strefy Premium z cateringiem oraz dostęp do miejsc z najlepszą widocznością na kort, można zakupić na bilety.legia.com.

W sprawie zamówień biletów z puli Premium należy kontaktować się pod adresem: vip@legia.pl.

Już dziś apelujemy do wszystkich, którzy zjawią się na kortach Legia Tenis&Golf, by w trosce o zdrowie zadbać o odpowiednie nakrycie głowy i nawodnienie organizmu, a także przestrzegać regulaminu - nie korzystać z lamp błyskowych, nie przemieszczać się w trakcie gry, a także wyciszać telefony komórkowe.

Miejsca parkingowe w ograniczonej liczbie dostępne będą dla kibiców na parkingu podziemnym stadionu Legii.