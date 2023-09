​Daniił Miedwiediew zaskoczył w piątek obrońcę tytułu Carlosa Alcaraza i pokonał go po starciu w czterech setach. Mecz zakończył się wynikiem 7:6(7:3), 6:1, 3:6, 6:3. Rosjanin zatem awansował do finału US Open, gdzie na rywala czeka już Novak Djokovic.

Rosyjski tenisista powalczy z Serbem, Novakiem Djokovicem / CJ GUNTHER / PAP/EPA Półfinałowy mecz Miedwiediew - Alcaraz trwał prawie 3,5 godziny. Całe spotkanie było niesamowicie wyrównane. Ogromna liczba wymian była szybko przerywana mocnymi piłkami. W pierwszej partii konieczne było rozegranie tie-breake'a. Ostatecznie to Rosjanin okazał się być lepszy. Drugi set również zapisał na swoim koncie Daniił Miedwiediew. W trzeciej części rozgrywki do gry "wrócił" reprezentant Hiszpanii, który doprowadził do wyniku 3:6 i pokonał Rosjanina, ale w tym ostatnim secie - po walce o przełamanie trwającej długie minuty - górował Miedwiediew i to on ostatecznie ma awans do finału. Jak opisuje Reuters, finał z udziałem triumfatora US Open z 2021 roku i trzykrotnego zwycięzcy turnieju - Novaka Djokovica będzie oczywiście spotkaniem na wysokim poziomie, ale nie "kolejnym rozdziałem" w najgorętszej tenisowej rywalizacji Djokovica z Alcarazem, która wywołała duże zamieszanie w sporcie. Finałowe starcie Daniiła Miedwiediewa z Novakiem Djokovicem w niedzielę. Zobacz również: Trzy bramki kadry U-21. Udany początek eliminacji do mistrzostw Europy

