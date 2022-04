Hubert Hurkacz nie obroni tytułu w turnieju ATP Masters 1000 Miami. Rozstawiony z numerem ósmym polski tenisista przegrał w półfinale z Hiszpanem Carlosem Alcarazem (14.) 6:7 (5-7), 6:7 (2-7).

Hubert Hurkacz / ERIK S. LESSER / PAP/EPA

Po wyeliminowaniu w ćwierćfinale wicelidera światowego rankingu Rosjanina Daniłła Miedwiediewa mogło się wydawać, że Hurkacz najtrudniejsze ma już na Florydzie za sobą. Niespełna 19-letni Alcaraz coraz śmielej jednak rozpycha się w światowej czołówce.

Dwa tygodnie temu dopiero w półfinale młodego rodaka zatrzymał słynny Rafael Nadal. Tym razem Alcaraz zrobił krok dalej i w niedzielę będzie miał szansę zostać najmłodszym w historii triumfatorem turnieju w Miami.



W pierwszym secie obaj tenisiści przede wszystkim imponowali serwisem. Hurkacz posłał w nim aż siedem asów (Alcaraz dwa), ale problemem Polaka było zbyt wiele niewymuszonych błędów.



Dopiero w ósmym gemie Hurkacz miał okazję do przełamania, ale Hiszpan wybronił break pointa. W 11. natomiast to Polak był w opałach, jednak Alcaraz nie wykorzystał dwóch szans.



W tie-breaku Hurkacz prowadził już 5-3 i serwował. Kolejny jednak raz w niezbyt trudnej sytuacji przestrzelił forhend, dzięki czemu rywal odrobił minibreaka. Alcaraz zdobył też trzy kolejne punkty i mógł się cieszyć z wygranego seta. Sfrustrowany Hurkacz cisnął rakietą o kort.



Drugi set miał bardzo podobny przebieg. Również nikomu nie udało się przełamać rywala. Alcaraz miał szansę w drugim gemie, natomiast Hurkacz dwie w jedenastym. Tym razem jednak znacznie mniej zacięty był tie-break. Hiszpan szybko objął w nim prowadzenie 4-1, a chwilę później wykorzystał pierwszą piłkę meczową.



Pierwsze w historii spotkanie tych tenisistów trwało 122 minuty.



Łącznie Hurkacz posłał 13 asów (Alcaraz trzy), ale popełnił aż 37 niewymuszonych błędów, wobec 21 rywala.



Gorszy niż w ubiegłym roku wynik w Miami oznacza, że Hurkacz spadnie w światowym rankingu, prawdopodobnie na 14. miejsce.



25-letniemu wrocławianinowi na pocieszenie pozostaje finał debla, w którym występuje wspólnie z Amerykaninem Johnem Isnerem. W sobotę ich rywalami będą rozstawieni z numerem szóstym Holender Wesley Koolhof i Brytyjczyk Neal Skupski.



Finałowym rywalem Alcaraza będzie rozstawiony z numerem szóstym Casper Ruud. Kilka godzin wcześniej norweski tenisista pokonał Argentyńczyka Francisco Cerundolo 6:4, 6:1.



To będzie drugie w historii spotkanie tych tenisistów. W ubiegłym roku Alcaraz był górą w ćwierćfinale turnieju w Marbelli. Norweg stanie przed szansą wygrania ósmej w karierze imprezy ATP, a Hiszpan trzeciej. Żaden z nich nie ma na koncie wygranego turnieju Masters 1000.





Wyniki półfinałów:



Carlos Alcaraz (Hiszpania, 14) - Hubert Hurkacz (Polska, 8) 7:6 (7-5), 7:6 (7-2)

Casper Ruud (Norwegia, 6) - Francisco Cerundolo (Argentyna) 6:4, 6:1