Czeszka Marketa Vondrousova wygrała wielkoszlemowy Wimbledon. W finale pokonała rozstawioną z numerem szóstym Tunezyjkę Ons Jabeur 6:4, 6:4. To pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze 24-letniej Czeszki.

Marketa Vondrousova / NEIL HALL / PAP/EPA

Pierwszy set to seria przełamań w wykonaniu obu zawodniczek. Vondrousova wygrała 3 gemy przy podaniu Jabeur, z kolei Tunezyjka - przy serwisach Czeszki - zdobyła dwa gemy. Ostatecznie Vondrousova wygrała pierwszego seta 6:4.

Podobny przebieg miała druga partia. W niej też Vondrousova przełamała Jabeur trzy razy. Dwa gemy przy podaniu rywalki zdobyła natomiast Tunezyjka.

To największy sukces w karierze Vondrousovej. 24-latka wcześniej dotarła w 2019 roku do finału French Open w Paryżu. Obecnie wraca do wysokiej formy po przerwie spowodowanej kłopotami zdrowotnymi.

Na londyńskiej trawie najlepszym wynikiem dla Vondrousovej była do tej pory druga runda w 2021 roku.

Czeska tenisistka, zajmująca przed Wimbledonem 42. miejsce w światowym rankingu, została pierwszą nierozstawioną finalistką na londyńskiej trawie w erze Open.