We wtorek ja i Mali odbyliśmy rozmowę i zgodziliśmy się, że wyjazd na turniej po zaledwie dwóch dniach na przystosowanie się do pozycji, na której Malwina nie jest przyzwyczajona grać, nie jest wystarczający dla obojga z nas - obydwoje nie bylibyśmy pewni tego, czy jest gotowa do rywalizacji w ważnym turnieju; byłoby to raczej jedynie zaadaptowanie się na ostatnią chwilę do tej pozycji. Właśnie dlatego wspólnie zdecydowaliśmy, że lepiej będzie się zatrzymać i nie czekać do ostatnich dni, ponieważ mieliśmy wspólne odczucia, że czasu jest niewystarczająco wiele. Dlatego też będę korzystał z tych lub innych zawodniczek, które ciągle rozważaliśmy. Do grupy dołączyła Weronika Szlagowska. Możemy więc ponownie przedstawić Werę, która miała okazję już z nami pracować i grać. Z grupy obecnej w Spale wyłonię czternastkę na mistrzostwa - dodał selekcjoner.

Mistrzostwa Europy siatkarek zostaną rozegrane w czterech krajach. Rozpoczną się 15 sierpnia i potrwają do 3 września.

Polki pierwsze spotkanie rozegrają 18 sierpnia ze Słowenią.