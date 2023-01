Polska tenisistka ma też jedną słabość. Jest nią moda i obuwie. Polka przyznała, że lubi dobrze wyglądać, a jej trener przytakiwał, kiedy pytała, czy naprawdę ma aż tak dużo butów.

Uwielbiam modę i uwielbiam ładnie się ubierać. Nie ukrywam, że jest to moja słabość. Czy jest to problem? Chyba fajny problem. Mam nadzieję, że innym też podoba się to, jak się ubieram - powiedziała Linette.

Czy to oznacza, że po zakończeniu przygody z tenisem zajmie się modą? Linette przyznała, że niekoniecznie. Dodała natomiast, że jest to część jej życia. Co do zawodowego zajmowania się modą, to zdaniem tenisistki musiałaby mieć do tego lepsze przygotowanie i wykształcenie. Jak sama jednak dodaje: nigdy nie mów nigdy.