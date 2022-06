2,2 mln euro - tyle liderka światowego rankingu Iga Świątek otrzyma za zwycięstwo w wielkoszlemowym turnieju French Open. Polska tenisistka pokonała w finale rozstawioną z numerem 18. amerykańską zawodniczkę Cori Gauff 6:1, 6:3.

Iga Świątek / PAP/EPA/YOAN VALAT /

To drugi triumf Świątek w paryskiej imprezie. Jest już triumfatorką French Open z 2020 roku. Wówczas za zwycięstwo otrzymała 1,6 mln euro.

W swojej karierze Polska zarobiła na kortach już ponad 10 mln dolarów.

35. triumf z rzędu

Świątek dziś wygrała 35. z rzędu zwycięski pojedynek. 21-letnia raszynianka w obecnym sezonie wygrała już sześć turniejów. Wcześniej najlepsza była w Dausze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie oraz Rzymie.

Polka poza dwoma triumfami w stolicy Francji, w Wielkim Szlemie ma w dorobku tegoroczny półfinał Australian Open, a w dwóch pozostałych imprezach tej rangi - Wimbledonie i US Open - jej najlepszym rezultatem pozostaje 1/8 finału, do której to fazy dotarła w poprzednim sezonie.