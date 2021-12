Dobiegł końca Weekend Cudów Szlachetnej Paczki - wielka, coroczna akcja wspierania najbardziej potrzebujących. W tym roku szlachetna i potrzebna pomoc trafiła do ponad 17 tysięcy rodzin w całym kraju.

Przez ostatnie miesiące wolontariusze Szlachetnej Paczki pracowali w pocie czoła, by dotrzeć do najbardziej potrzebujących. A tych jest bardzo wiele, zwłaszcza w tym roku. Obawa o to, czy wystarczy pieniędzy na jedzenie to codzienna zmora 2 mln Polaków. Aż tylu z nas żyje poniżej granicy skrajnego ubóstwa, czyli w warunkach stałego zagrożenia dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Za mniej niż dwadzieścia złotych dziennie.

W tym roku Szlachetna Paczka dotarła do 17 tysięcy najbardziej potrzebujących rodzin. Wszyscy, którzy zgłosili się do akcji, otrzymali wsparcie. A to wszystko nie udałoby się, gdyby nie hojność i dobroć darczyńców! W dobie koronawirusa i wzrostu cen pojawiło się w tym roku dużo więcej rodzin, których pandemia dotknęła, więc jest to bardzo duże zadanie logistyczne. Rekordzista w naszym rejonie przywiózł ponad 50 paczek dla jednej rodziny - powiedział dziennikarzowi RMF FM Piotrowi Bułakowskiemu Adrian Kołakowski z olsztyńskiego sztabu Szlachetnej Paczki.

Weekend Cudów Szlachetnej Paczki dobiegł końca. Skończyła się też specjalna gala Szlachetnej Paczki, w czasie której podsumowano tegoroczną akcję.



Szlachetna Paczka potrzebuje Was

Szlachetną Paczkę można wspierać cały rok, wpłacając na program. Dalsze działanie Szlachetnej Paczki - to, do ilu rodzin są w stanie dotrzeć wolontariusze i jak skuteczną, skrojoną dokładnie na miarę konkretnych potrzeb, mądrą pomoc są w stanie im zaproponować - zależy od tych, którzy wspierają program finansowo. Dzięki Tobie program działa, rozwija się.

Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i pomóż.