Szacuje się, że w Polsce żyje ok. 3,5-4 mln osób z niepełnosprawnościami. "W wymiarze praktycznym niepełnosprawność zazwyczaj traktowana jest w Polsce jak wyrok" - czytamy w jednym z rozdziałów najnowszego Raportu o Biedzie, publikacji opracowywanej co roku przez Szlachetną Paczkę. Premiera raportu odbędzie się 24 listopada na stronie https://www.szlachetnapaczka.pl/raport-o-biedzie/.

Pani Danuta na życie ma 265 zł miesięcznie. Śpi na małym, dziecięcym łóżku (takie od kogoś dostała). Marzy o kremie do rąk. Choroby zabrały jej męża, nieszczęśliwy wypadek - sprawność fizyczną, a nowotwór - słuch.

Potrzebuję pomocy właściwie we wszystkim, nawet w pokrojeniu chleba. Po nowotworze straciłam słuch na jedno ucho, na drugie też ledwo słyszę. Lubię rozmawiać, teraz nie mam z kim, nie mam jak, to jest najgorsze. Co jeszcze lubię? Wspominać. Przeżyłam powstanie - mówi.

Możesz pomóc. Dzięki Twojemu wsparciu Szlachetna Paczka może działać, docierać do nowych rodzin w całej Polsce, odkrywać biedę, do której jeszcze nikt nie dotarł i zaopiekować się tymi, którzy zostali spisani na straty. Wejdź na https://www.szlachetnapaczka.pl/ i pomóż potrzebującym, w tym osobom niepełnosprawnym.

Niepełnosprawni na rynku pracy. Polska a Unia Europejska

Pod względem odsetka populacji osób z niepełnosprawnościami, Polska nie odbiega normą od innych krajów Unii Europejskiej. Różnice pojawiają się, gdy porównamy, ilu niepełnosprawnych pracuje - w UE niemal co drugi, u nas niewiele ponad jedna trzecia.

Oznacza to, że w Polsce, w większości wypadków, niepełnosprawność jest tożsama z ubezwłasnowolnieniem. Wśród osób, które znajdując się w wieku produkcyjnym, pozostają bierne zawodowo, jedna czwarta jako przyczynę takiego stanu rzeczy podaje właśnie niepełnosprawność albo chorobę - czytamy przedpremierowo w najnowszym raporcie Szlachetnej Paczki.

Diagnoza była jak wyrok, ale najgorsze miało dopiero nadejść - wspomina pani Anna. Choroba [reumatoidalne zapalenie stawów] postępowała bardzo szybko, dochodziło do kolejnych zniekształceń, usztywnień. Nie mogłam tego wytrzymać. Bólu i tego, że niemal z dnia na dzień, mając czterdzieści kilka lat, stałam się niepełnosprawna - dodaje.

Bywały momenty, że przez cały dzień nie mogła podnieść się z łóżka. Straciła pracę, przeszła załamanie nerwowe, w końcu się też rozwiodła. Bywały momenty, że na utrzymanie miała 10 zł dziennie.

Szczęście? Kiedy śpisz w suchym łóżku

W 84 proc. rodzin, które otrzymały pomoc Szlachetnej Paczki, żyje przynajmniej jeden dorosły niepełnosprawny. Co trzeciej z nich nie stać na pokrycie comiesięcznych kosztów niezbędnego leczenia, w tym na wykupienie leków. Nie mówiąc o innych potrzebach codzienności. Każdy większy wydatek to dla tych potrzebujących bariera nie do pokonania. Tak jak w rodzinie pani Justyny.

Kacper cierpi na autyzm, zapalenie tarczycy, a niedawno wykryto u niego nowotwór jamy ustnej i gardła. Jest agresywny. Zarówno wobec siebie, lekarzy, jak i swojej mamy.

Pani Justyna wychowuje go sama. Konieczność całodziennej opieki nad Kacprem sprawia, że nie może podjąć regularnej pracy. Ich mieszkanie to jeden pokój, za łazienkę służy dziecięca wanienka ustawiona w kuchni. Kobieta wierzy, że syn ją kocha, choć na razie nie umie tego pokazać. Potrzeby?

Łóżko. Kacper moczy się w nocy, przez co materac, na którym śpi, jest już w opłakanym stanie - mówi.

Już 24 listopada premiera najnowszego Raportu o Biedzie Szlachetnej Paczki. Już dziś wejdź na https://www.szlachetnapaczka.pl/ i pomóż rodzinom, które miały mniej szczęścia. Każda wpłata na Paczkę to większa szansa na mniej samotności, biedy i nieszczęścia.