Trwa rekrutacja wolontariuszy Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. Kim oni są, dlaczego pomagają, czego nauczył ich wolontariat? Na stronie www.jestemwolontariuszem.pl dostępne są historie wolontariuszy, którzy opowiadają o swoich zadaniach i motywacjach. Sprawdź, co daje pomaganie i sam dołącz do wolontariatu!

Darek i Justyna / Materiały prasowe

Od liderów wszystko się zaczyna

Trwa rekrutacja liderów i wolontariuszy Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości na najbliższe edycje programów. Ten wyjątkowy wolontariat daje możliwość bycia częścią społeczności, w której możesz poczuć, że twoje działanie przekłada się na realną zmianę w życiu najbardziej potrzebujących, że masz wpływ na losy konkretnych ludzi z najbliższego otoczenia. By w każdym rejonie Szlachetnej Paczki i kolegium Akademii Przyszłości mogli działać wolontariusze, którzy współpracują bezpośrednio z rodzinami czy dziećmi, potrzebujemy najpierw zrekrutować i przeszkolić liderów - mówi Agnieszka Grzechnik, dyrektorka operacyjna Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości.

Lider Szlachetnej Paczki, czyli kto?

Jednym z liderów Szlachetnej Paczki jest Dariusz, od czterech lat działa w rejonie Dobczyce, jest również wolontariuszem tego rejonu. Wśród codziennych obowiązków zawodowych i rodzinnych oraz wielu pasji (motocykle i sporty wodne) znajduje czas na działania społeczne.

Paczka wiele go nauczyła: Osoba potrzebująca jest na wyciągnięcie ręki, czyli żyje gdzieś blisko. A my będąc wolontariuszami Paczki, możemy takiej osobie pomóc. I to jest chyba coś najwspanialszego, co daje mi Paczka. Nawet jeżeli nie masz czasu, to go masz, zawsze się znajdzie.

Liderzy Paczki to wolontariusze, którzy wspierają innych wolontariuszy i organizują pracę swojego rejonu. Dzięki pracy lidera Paczki pomoc może dotrzeć aż do 30 rodzin.

Wolontariusze natomiast szukają rodzin w najbliższej okolicy, odwiedzają je, poznają ich potrzeby i współpracują z darczyńcami w przygotowaniu i przekazaniu paczek w Weekend Cudów oraz kontynuują pracę z rodziną.

Na stronie www.jestemwolontariuszem.pl znajdziesz inspirującą historię Dariusza - lidera Szlachetnej Paczki.

Lider Akademii Przyszłości, czyli kto?

Justyna jest liderką jednego z zespołów wolontariuszy w programie Akademia Przyszłości, który pomaga dzieciom uwierzyć w siebie. Na co dzień zajmuje się finansami. W wolnym czasie lubi zdobywać nową wiedzę i umiejętności - ostatnio zaczęła uczyć się języka chińskiego.

Justyna zacytowała wolontariusza ze swojego zespołu: "Nigdy nie wiadomo, jak spotkania z wolontariuszem wpłyną na świat dziecka i jak kiedyś to dziecko wpłynie na świat" i dodała: "To, co robimy, jest ogromną wartością i jesteśmy w stanie realnie zmieniać życie dzieci, kształtować ich postawę i charakter, pomóc im przezwyciężać trudności oraz wzmacniać ich potencjał. Po prostu poświęcamy im uwagę. Tak mało w życiu tych dzieci jest osób, które po prostu są z nimi i dla nich".

Na stronie www.jestemwolontariuszem.pl znajdziesz inspirującą historię Justyny - liderki Akademii Przyszłości.

Na początku rola liderki wydawała się Justynie wymagająca. W krótkim czasie przyszła wolontariuszka zmieniła zdanie: "Te lęki były bezpodstawne. Program Akademia Przyszłości jest świetnie przygotowany, jeżeli chodzi o rozwój osób, które zajmują stanowiska liderskie. Mamy mnóstwo narzędzi, które pozwalają nam rozwijać nasze kompetencje i wspierać innych".

Liderzy Akademii Przyszłości to wolontariusze, którzy organizują pracę swojego rejonu i wspierają innych wolontariuszy. Współorganizują wydarzenia dla dzieci ze swojego kolegium, a dzięki ich pracy wsparcie może dotrzeć do 8 dzieci jednocześnie.

Każdy wolontariusz natomiast podczas cotygodniowych, indywidualnych spotkań z konkretnym dzieckiem towarzyszy podopiecznemu w przezwyciężeniu trudności i odbudowaniu poczucia własnej wartości.

Przykład Justyny i Dariusza pokazuje, jak wiele może zmienić jeden człowiek. Zostań liderem - wejdź na www.superw.pl. Bądź wsparciem dla wolontariuszy oraz potrzebujących rodzin lub dzieci z twojej najbliższej okolicy.

Kilkanaście tysięcy wolontariuszy w Paczce i Akademii

W poprzedniej edycji Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości wzięło udział niemal 15 tys. wolontariuszy. Odmienili oni świat osobom potrzebującym i dzieciom, które w siebie nie wierzą. Rok temu dzięki ok. 13 tys. wolontariuszy Szlachetnej Paczki pomoc materialna o wartości ponad 68 mln zł trafiła do ponad 17 tys. potrzebujących rodzin i osób samotnych, zaś dzięki wolontariuszom Akademii Przyszłości 2 tys. dzieci, w minionym roku szkolnym, mogło pracować nad brakiem wiary w siebie.