Grupa aktorów - wśród nich między innymi Marta Żmuda-Trzebiatowska i Mateusz Janicki - przygotowuje Szlachetną Paczkę dla potrzebujących rodzin. Od poprzedniego weekendu otwarta jest ogólnopolska baza osób, które czekają na takie wsparcie. Prezenty od aktorów trafią do dwóch rodzin. Jedna jest z Polski, druga z Ukrainy. Nasz reporter Michał Dobrołowicz na pięć tygodni przed Wigilią Bożego Narodzenia i na trzy tygodnie przed Weekendem Cudów towarzyszył aktorom w czasie tych przygotowań.

/ Fot. Michał Dobrołowicz / RMF FM

Rolą ambasadora jest spakowanie prezentów - opowiada z uśmiechem Mateusz Janicki. Okazuje się, że bardzo szybko, mimo trudnej sytuacji ekonomicznej w Polsce, zgłosiło się wiele osób, które chcą pomagać i zaangażować się w tegoroczną edycję Szlachetnej Paczki. To jest kolejny trudny rok. Mimo to jest wiele osób, które są gotowe wspierać finansowo innych - dodaje.

Na liście życzeń, którą dostaliśmy od rodziny z Ukrainy, moją uwagę zwróciła tak codzienna, potrzebna rzecz jak kurtka na zimę. Dla nas jest to oczywiste, że gdy robi się chłodniej, kupujemy kurtkę: dla siebie, dla dziecka. Tutaj okazała się to potrzeba trudna w realizacji. Dla dziewczyn, które przyjechały z Ukrainy, próbują tu zorganizować sobie życie na nowo nie jest to tak łatwe i proste. Dziewczyny mieszkają w trzypokojowym mieszkaniu, gdzie wynajmują jeden pokój. Prosta potrzeba jak kurtka na zimę staje się okazją dla nas, by pomóc tę potrzebę zrealizować - zaznacza Mateusz Janicki, który jako aktor i ambasador w tym roku po raz pierwszy przygotowuje Szlachetną Paczkę.

Wcześniej w akcję angażował się prywatnie, między innymi ze znajomymi. Zainicjowała to moja koleżanka z liceum. Robiliśmy zrzutkę, każdy z nas kupował inne rzeczy. Gdy zbliżają się święta Bożego Narodzenia, pojawia się myśl, że wróci też Szlachetna Paczka. Wyzwania się zmieniają, a Paczka cały czas jest i pomaga - dodaje.

Przygotowaniu Szlachetnej Paczki towarzyszą zawsze różne uczucia: z jednej strony radość, z drugiej smutek w sercu, że tyle ludzi wciąż potrzebuje naszej mobilizacji. Tym bardziej fajnie, że jest taka inicjatywa - dodaje Marta Żmuda-Trzebiatowska.

Wolontariusze Szlachetnej Paczki docierają w tym roku do tysięcy rodzin, dla których głód, chłód i strach o jutro to chleb powszedni. Wśród nich jest m.in. rodzina pani Elżbiety. Po rozstaniu z mężem, który nadużywał alkoholu, zajęła się samodzielnie dwoma synami. Była kucharką i choć żyli oszczędnie, nie głodowali. Wszystko zmieniło się, kiedy pani Elżbieta podupadła na zdrowiu. Dziś kobieta porusza się o kulach, o powrocie do pracy nie ma mowy, a budżet rodzinny skurczył się tak drastycznie, że po odliczeniu wydatków na mieszkanie i leki, zostaje im niecałe 7 zł dziennie na osobę. Teraz nie wystarcza im na podstawowe zakupy spożywcze. Marzenie chłopców? Piętrowe łóżko "żeby nie spać na podłodze, na rozkładanym materacu".

Jak dołączyć do Paczki?

W tym momencie w Szlachetnej Paczce działa już ponad 7 tys. wolontariuszy, a będzie ich więcej. Wolontariusze odwiedzają rodziny, poznają ich historie oraz potrzeby, niosąc nadzieję i siłę do zmian - bo Paczka to nie tylko wsparcie materialne. Potrzebujący zyskują także radość, uwagę, zrozumienie i nadzieję wyjście z trudnej sytuacji.

W tym roku Szlachetna Paczka chce odwiedzić ponad 20 tys. rodzin w ponad 620 lokalizacjach w całej Polsce. W ponad 70 z nich program jest organizowany po raz pierwszy lub po latach nieobecności. Opublikowana przez Paczkę internetowa baza z historiami wciąż się powiększa - każdego dnia trafia do niej blisko 1000 nowych opisów. Jeżeli chcesz pomóc rodzinie z najbliższej okolicy, ale w obecnej chwili nie ma takiej w bazie, warto wrócić do niej w kolejnych dniach.

Ty też możesz stać się częścią mądrego wsparcia, które ma realny i pozytywny wpływ na życie konkretnych rodzin z najbliższej okolicy! Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i wybierz rodzinę.

Tegoroczną edycję Szlachetnej Paczki jak co roku wspierają także partnerzy biznesowi. Partnerem strategicznym Szlachetnej Paczki od 5 lat jest Bank BNP Paribas, który realizuje największy program wolontariatu pracowniczego w Paczce. Partnerami głównymi programu są również: Allegro, Biedronka i bp.

Medialnie Szlachetną Paczkę wspierają: Onet, RMF FM, TVN, TVN24.

Jak przygotować Paczkę?

To proste! Zbierz bliskich, kolegów z pracy czy szkoły i wspólnie przygotujcie Szlachetną Paczkę, która stanie się realnym, skrojonym na miarę potrzeb wsparciem dla wybranej rodziny. W ubiegłej edycji jedną Paczkę robiło średnio 31 osób. Przygotowując ją w gronie współpracowników, znajomych czy domowników, dużo łatwiej jest skompletować niezbędne produkty i podzielić się z potrzebującymi z najbliższej okolicy, którzy mają w życiu trudniej.

Potrzebujesz więcej informacji? Znajdziesz je tutaj: www.szlachetnapaczka.pl/poradnik-darczyncy/. Możesz też zadzwonić na infolinię Szlachetnej Paczki, która jest dostępna siedem dni w tygodniu, w godzinach od 9:00 do 20:00. Wystarczy zadzwonić pod numer: 12 333 78 00.