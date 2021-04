Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą złożyli rodakom w kraju i za granicą życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Para prezydencka życzyła Polakom przede wszystkim zdrowia i optymizmu.

Film z życzeniami pary prezydenckiej zamieszczono na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta i w mediach społecznościowych.

"Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej. Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy Państwu nowej nadziei oraz wewnętrznego odrodzenia i spokoju. Niech te szczególne dni przyniosą wytchnienie od trosk dnia codziennego, aby z nowymi siłami realizowali Państwo swoje tegoroczne plany i zamierzenia" - powiedział prezydent Andrzej Duda.



Agata Kornhauser-Duda podkreśliła, że "w polskiej tradycji Wielkanoc ma głęboki wymiar religijny odnoszący się do najważniejszych prawd i symboli chrześcijaństwa". "Przypomina, że ofiarna miłość to moc, która zwycięża zło, śmierć i zwątpienie. Niech więc obok tradycyjnych zwyczajów, ozdób i potraw nie zabraknie w naszych domach uśmiechu, dobrych rozmów i wzajemnej życzliwości" - mówiła pierwsza dama.

Prezydent zauważył, że Święta Wielkanocne w 2021 roku "to już kolejne, które będą inne". "Będziemy je przeżywać zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo nasze, naszych najbliższych i innych osób. Wypełniamy zalecenia specjalistów, bo ufamy, że przyniesie to pozytywne efekty teraz i w nadchodzących miesiącach" - powiedział Andrzej Duda.



Pierwsza dama apelowała do rodaków, by w trudnym czasie pandemii myśleli o tych, którzy najdotkliwiej przeżywają jej skutki.



"Tak, abyśmy wszyscy przetrwali ten trudny czas w dobrym zdrowiu. Niech wyjątkowa atmosfera tych dni pozwoli nam spojrzeć w przyszłość z nadzieją i optymizmem. Niech umocni w nas wytrwałość i wiarę, że razem możemy pokonać pandemię oraz wszelkie związane z nią trudności" - podkreśliła Agata Kornhauser-Duda.



"Proszę przyjąć życzenia błogosławionych, pełnych zdrowia i pogody Świąt Wielkanocnych" - życzył prezydent.