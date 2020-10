​Będzie debata w Komisji Wolności Obywatelskich PE na temat sytuacji w Polsce w związku z orzeczeniem TK w sprawie aborcji - powiedział naszej dziennikarce Katarzynie Szymańskiej-Borginon szef tej komisji Juan Fernando Lopez Aguilar. Eurodeputowany jest także autorem niesłychanie krytycznego raportu na temat stanu demokracji i praworządności w Polsce, który został przyjęty w zeszłym miesiącu przez cały PE zdecydowaną większością głosów.

Wczorajszy protest przed Sejmem / Mateusz Marek / PAP

Po debacie w komisji LIBE będzie debata na sesji plenarnej i rezolucja. Będziemy mieć tyle debat i rezolucji w PE, aż przywrócone zostaną w Polsce europejskie wartości - powiedział Aguilar. Jego zdaniem kobiety w Polsce - jak w każdym demokratycznym kraju - muszą mieć wolność wyboru w kwestii aborcji.

Mimo że sprawa aborcji należy do kompetencji krajowych, to zdaniem Aguilara polskie prawo musi być także zgodne z Kartą Praw Podstawowych i wartościami zapisanymi w Traktach UE. W dodatku, jak zauważył, niektóre dziedziny unijnej współpracy sądowniczej w ramach polityki rodzinnej mają "aspekty transgraniczne" i są domeną Unii Europejskiej. Polskie kobiety będą zmuszone do aborcji w innych unijnych krajach. Z pewnością są więc podstawy do tego, żeby PE przyjął kolejną rezolucję w sprawie Polski - powiedział eurodeputowany.

Augilar zaznaczył również, że protestujący przeciwko wyrokowi TK "to unijni obywatele, którzy protestują przeciwko nadużyciom władzy PiS". Powiedział, że w pełni rozumie ten ogromny protest. Wyraził także sprzeciw wobec "nieuzasadnionych siłowych działań ze strony polskiej policji".

Trybunał Konstytucyjny orzekł w czwartek, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.



Od czwartkowego wyroku w miastach w całej Polsce protestuje tysiące kobiet. Demonstracje odbywały się m.in. przed domem Jarosława Kaczyńskiego, siedzibą PiS w Warszawie, budynkiem Trybunału Konstytucyjnego i przed kościołami.