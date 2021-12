Dziś 40 rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Tuż po północy, w Warszawie przy tablicy upamiętniającej Grzegorza Przemyka, przy tablicy na budynku dawnej komendy MO przy ul. Jezuickiej na Starym Mieście, odbyły się pierwsze rocznicowe uroczystości. Wziął w nich udział Andrzej Duda. "Bardzo wiele rodzin do dziś nie podźwignęło się z tamtej tragedii. Dzieci, które straciły rodziców, wciąż przeżywają traumę" - powiedział prezydent. "Obrażenie, które odniósł w tym miejscu Grzegorz Przemyk, doprowadziły do jego śmierci. To miejsce, które ważne jest dla warszawiaków i wszystkich Polaków. Dla nas, którzy pamiętają stan wojenny, najważniejsze jest to, że zebrała się tu młodzież z Uniwersytetu Warszawskiego i innych uczelni” - dodał Andrzej Duda.

Pogrzeb Grzegorza Przemyka; Warszawa 19.05.1983. /Wojciech Kryński /PAP

