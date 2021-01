Za nami pierwsza seria konkursu drużynowego w skokach narciarskich w Zakopanem. Na półmetku pierwsze miejsce zajmują Polacy. Biało-czerwoni mają 21 punktów przewagi nad drugimi Austriakami. 46 punktów tracą do nas Norwegowie.

Kamil Stoch podczas konkursu w Zakopanem / Andrzej Lange / PAP

Biało-czerwoni rozpoczęli rywalizację od skoku dzisiejszego jubilata, Piotra Żyły, na 136 m. 131 m osiągnął Kamil Stoch, a po nim fantastyczną próbę odnotował Andrzej Stękała - 137 m. Skok Dawida Kubackiego na 131 m pozwolił nam utrzymać prowadzenie na pierwszym miejscu.

Wśród Austriaków najlepiej spisał się Michael Hayboeck - ten skoczek zaliczył też najdalszy skok wśród wszystkich zawodników, bo wylądował na 140. metrze. Drugie miejsce Austriaków to też zasługa Daniela Hubera, który skoczył 135 m. Nieco gorsze skoki (124 i 121,5 m) odnotowali Philipp Aschenwald i Jan Hoerl.

Niespodzianką może być to, że wśród Norwegów najgorzej skoczył Halvor Egner Granerud (116,5 m).

W lutym kolejne konkursy w Zakopanem

Polski Związek Narciarski potwierdził, że od 12 do 14 lutego Puchar Świata ponownie zorganizuje Zakopane. To konkursy, które zastępują w kalendarzu Chiny. Od pewnego czasu wiedzieliśmy, że takie zawody znów zawitają do naszego kraju. Teraz już wiadomo, że będzie to Wielka Krokiew.