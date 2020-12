Norweg Halvor Egner Granerud wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Niżnym Tagile. Najlepszy z Polaków - Aleksander Zniszczoł - wywalczył szóste miejsce.

Aleksander Zniszczoł / Grzegorz Momot / PAP

Drugie miejsce w konkursie zajął Austriak Daniel Huber, a trzecie - Norweg Robert Johansson.



W Niżnym Tagile wystąpił rezerwowy skład biało-czerwonych, bo czołówka naszej kadry przygotowuje się do nadchodzących mistrzostw świata w lotach narciarskich. Odbędą się one w dniach 10-13 grudnia.

Oprócz Zniszczoła, w drugiej serii wystąpili Jakub Wolny (15. miejsce), Maciej Kot (25. miejsce) i Tomasz Pilch (30. miejsce). Do drugiej serii nie awansowali Paweł Wąsek i Stefan Hula.



Niżny Tagił to miasto w azjatyckiej części Rosji, w obwodzie swierdłowskim, nad rzeką Tagił. To jeden z ważniejszych ośrodków treningowych w tym kraju. Pięć skoczni powstało tam w 1970 roku, po przebudowie w latach 2009-12 zostały cztery, w tym największa K-120. Jej rekordzistą jest Norweg Johann Andre Forfang z wynikiem 141,5 m. Po raz pierwszy konkursy PŚ rozegrano tam w sezonie 2014/15.