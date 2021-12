Siatkarze Grupy Azoty Kędzierzyn-Koźle pokonali w Rosji Lokomotiw Nowosybirsk 3:1 (25:19, 21:25, 26:24, 25:23) w swoim drugim meczu grupowym Ligi Mistrzów. Zdaniem Aleksandra Śliwki zwycięstwo na 3:1 to "olbrzymi sukces". Jak dodał, do zakończenia fazy grupowej Ligi Mistrzów potrzebne są co najmniej cztery zwycięstwa.

