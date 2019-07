W sierpniu - batalia o igrzyska olimpijskie w Tokio, we wrześniu - mistrzostwa Europy… Polscy siatkarze przygotowują się do najważniejszych startów w tym sezonie. Najbliższy sprawdzian: towarzyskie potyczki z Holendrami w Opolu. W RMF FM mamy dla Was podwójne VIP-owskie zaproszenia na te spotkania!

