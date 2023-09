W grupie D mistrzostw Europy siatkarzy doszło dziś do sensacyjnego rozstrzygnięcia. Nisko notowana Rumunia pokonała mistrzów olimpijskich z Tokio Francuzów 3:1, zapewniając sobie awans do fazy pucharowej. W polskiej grupie C zwycięstwa odniosły Holandia i Czechy.

Rumunia pokonała Francję / ABIR SULTAN / PAP/EPA Polacy w poniedziałek mieli dzień przerwy, jednak dzięki zwycięstwu Czech nad Czarnogórą mają już zapewniony awans do fazy pucharowej, podobnie jak Holandia. Na te mecze przeniosą się do włoskiego Bari. Wcześniej Biało-Czerwonych czekają jednak jeszcze dwa spotkania - we wtorek zmierzą się z Danią, a w środę, na zakończenie fazy grupowej, zagrają z Czarnogórą. W grupie A zwycięstwa odnieśli Włosi oraz Serbowie, którzy również są już pewni gry w 1/8 finału, podobnie jak Niemcy. Z grupy B awans do fazy pucharowej mają już zapewniony Słoweńcy, którzy w poniedziałek pokonali 3:0 Chorwację, również pewną gry w 1/8 finału. Pierwsze zwycięstwo w tegorocznej edycji europejskiego czempionatu odnieśli Ukraińcy, którzy wygrali z Finlandią 3:2. W grupie D doszło do sensacyjnego zwycięstwa Rumunii nad mistrzami olimpijskimi z Tokio Francuzami. Mimo porażki "trójkolorowi" są już jednak pewni awansu do fazy pucharowej, podobnie jak ich poniedziałkowi pogromcy, a także Portugalia, która na zakończenie swoich zmagań grupowych pokonała Turcję 3:2. W imprezie odbywającej się w Macedonii Północnej, Włoszech, Bułgarii oraz Izraelu uczestniczą 24 ekipy, podzielone w pierwszym etapie na cztery grupy. Po cztery czołowe zespoły awansują do 1/8 finału i od tej fazy zmagania będą już mieć formułę pucharową. Walka w strefie medalowej będzie miała miejsce w Rzymie. Mecz o 3. miejsce i finał zaplanowano na 16 września. Zobacz również: US Open - awans Linette do ćwierćfinału debla

