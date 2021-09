Mistrzostwa Europy siatkarzy. Nieobliczalni Belgowie są czwartym rywalem, z którym Polacy zmierzą się w grupie A. Zawodnicy z ojczyzny Vitala Heynena do tej pory wygrali zaledwie jedno spotkanie w turnieju, ale historia konfrontacji z Belgami pokazuje, że naszą reprezentację czeka trudny mecz. Początek spotkania o 20:30. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo!

Polscy kibice podczas mistrzostw Europy / PAP

Reprezentacja Polski podchodzi do spotkania z Belgami drugiej drużyny grupy A. Nasi siatkarze w każdym z poprzednich spotkań mieli trudne momenty, ale ostatecznie wygrali z Portugalią (3:1), Serbią (3:2) i Grecją (3:1). Przed meczem z reprezentacją Belgii do Vitala Heynena zaapelowała jego córka. "Zadzwoniła do mnie i przyznała: 'Tato, jako trener Polski możesz przegrać każdy mecz, ale nie ten przeciwko Belgii'. To samo powiem przed meczem moim zawodnikom" - zapowiadał trener kadry w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". To będzie spotkanie o dodatkowym znaczeniu.





Co czeka reprezentację Polski w kolejnych dniach?

Polacy jutro mają dzień przerwy. W środę zakończą rywalizację w grupie meczem z Ukrainą (17:30).