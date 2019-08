Za nami pierwsze spotkania mistrzostw Europy w siatkówce kobiet. Polskie siatkarki zdążyły udowodnić, że są w stanie walczyć o najwyższe cele. Mamy bilety na spotkania 1/8 i 1/4 finału rozgrywane w Polsce. Jeśli nasze siatkarki awansują do kolejnych faz turnieju, to zobaczymy je właśnie w Łodzi.

Polskie siatkarki podczas mistrzostw Europy / Grzegorz Michałowski / PAP

Polskie siatkarki przez mistrzostwa Europy - rozgrywane w Łodzi i trzech innych miastach: Budapeszcie, Bratysławie i Ankarze - idą jak burza. Przed własną publicznością podopieczne trenera Nawrockiego w pełni wykorzystały słabości dwóch pierwszych rywali - Słowenii i Portugalii, wygrywając 3:0. We wczorajszym meczu wygrały z Ukrainą 3:1.

Do tych mistrzostw przygotowywałyśmy się od maja. Czekałyśmy na ten turniej i od samego początku szykowałyśmy się na ten moment. Od maja jesteśmy praktycznie w tym samym składzie i jesteśmy gotowe na walkę o awans do dalszych gier. Myślę, że nasz zespół jest w stanie coś osiągnąć. Mam w sercu nadzieję, że pojedziemy do Turcji na fazę finałową - powiedziała po udanym początku turnieju Natalia Mędrzyk, przyjmująca siatkarskiej reprezentacji.

Naszą reprezentację w fazie grupowej czekają jeszcze spotkania z Belgią w środę i z Włoszkami w czwartek. Jak mówiła Mędrzyk, Włoszki to bardzo wymagający rywal i trzeba spodziewać się bardzo ciężkiego meczu. Z kolei z Belgią - jak przypomniała - w tym roku reprezentacja już wygrywała w turnieju Ligi Narodów (3:1). Reprezentantka kraju zapewniła, że Polki są gotowe do konfrontacji z najsilniejszymi grupowymi rywalami pod względem fizycznym i mentalnym.

Jeśli w kolejnych meczach Polkom uda się wywalczyć dobre wyniki, to awansują do 1/8 finału ME. Organizatorzy zagwarantowali, że w przypadku awansu "Biało-czerwone" rozegrają swoje spotkanie w Łodzi. Będziecie je mogli obejrzeć na żywo, ponieważ mamy dla Was bilety na konfrontację fazy pucharowej w Łodzi. Mamy również bilety ćwierćfinał, który zostanie rozegrany w stolicy województwa łódzkiego.

Mieliśmy dla Was bilety na spotkania mistrzostw Europy w siatkówce kobiet. Chodziło o mecz 1/8 finału, który zostanie rozegrany 1 września w Łodzi i mecz 1/4 finału, który zostanie rozegrany 4 września w Łodzi. Wystarczyło zadzwonić 12 200 00 14 po godzinie 11.

Mistrzostwa Europy potrwają do 8 września. Po raz pierwszy w historii o medale rywalizują 24 reprezentacje.