Polscy siatkarze wygrali XVIII Memoriał Jerzego Huberta Wagnera. W ostatnim meczu rozgrywanego w Krakowie turnieju pokonali Egipt 3:0 (25:13, 26:24, 25:19), który zajął drugie miejsce. Trzecia lokata przypadła Norwegom, a czwarta reprezentacji Azerbejdżanu.

Polacy turniej wygrali po raz dziewiąty / Łukasz Gągulski / PAP

Na mecz z Egiptem, który tak jak Polska miał w swoim dorobku dwa zwycięstwa, trener Vital Heynen wystawił teoretycznie najmocniejszy skład, z Vilfredo Leonem, który do reprezentacji dołączył w sobotę.

Podobnie jak w starciu z Norwegami i Azerami biało-czerwoni dopingowani przez blisko siedem tysięcy kibiców pokazali swoją moc i w pierwszym secie pozwolili rywalom na zdobycie tylko 13 punktów. Polaków nie zdeprymował nawet fakt, że przy stanie 9:4 parkiet z powodu urazu opuścił Michał Kubiak, którego zastąpił Aleksander Śliwka.

Egipcjanie nie odpuszczali

Kubiak wrócił do gry od początku drugiej partii, ale ta nie układała się już po myśli biało-czerwonych. Egipt objął prowadzenia 6:3, 8:5 i dopiero po asie serwisowym Bartosza Kurka mistrzowie świata odzyskali prowadzenie - 12:11.

Egipcjanie jednak nie poddawali się, utrzymywali kontakt punktowy, a po tym jak Kurek został zatrzymany na pojedynczym bloku, objęli prowadzenie 22:21. Potem wprowadzony Kamil Semeniuk przyczynił się do zdobycia dwóch punktów. Ostatecznie Polacy wygrali po drugim setbolu.

W kolejnej partii też trwała wyrównana walka. Egipcjanie prowadzili 5:4, a potem 12:11. Polacy jednak zmobilizowali się, skutecznymi atakami popisywał się Kurek (17 punktów, najwięcej w zespole), a mecz zakończył dwoma mocnymi zbiciami ze środka Jakub Kochanowski.

Heynen: Jesteście najlepszymi kibicami na świecie

Po zakończonym spotkaniu do kibiców - po polsku - przemówił trener Heynen.

Bardzo chciałem tego turnieju po to, aby zobaczyć was tutaj w hali. Jesteście najlepszymi fanami na świecie. Jestem z was dumny. Przed wyjazdem do Tokio obiecuję, że zrobimy wszystko, aby zdobyć medal - powiedział Belg, który dziękował także organizatorom turnieju.

Najlepszym zawodnikiem Memoriału Wagnera został wybrany Wilfredo Leon. Pozostałe indywidualne nagrody otrzymali: Bartosz Kurek - najlepszy atakujący, Piotr Nowakowski - najlepszy blokujący, Mariusz Bieniek - najlepszy zagrywający, Mohamed Mostafa (Egipt) - najlepszy przyjmujący, Paweł Zatorski - najlepszy libero i Fabian Drzyzga - najlepszy rozgrywający.

Biało-czerwoni w Memoriale Wagnera, który jest rozgrywany od 2003 roku, zwyciężyli po raz dziewiąty. Poprzednio triumfowali w 2006, 2008, 2009, 2012, 2013, 2015, 2017 i 2018 roku.

Końcowa kolejność XVIII Memoriału Jerzego Huberta Wagnera:

1. Polska

2. Egipt

3. Norwegia

4. Azerbejdżan



Polska: Fabian Drzyzga, Michał Kubiak, Piotr Nowakowski, Batosz Kurek, Wilfredo Leon, Jakub Kochanowski, Paweł Zatorski (libero) oraz Aleksander Śliwka, Kamil Semeniuk.

Egipt: Ahmed Fathy, Ahmed Said, Abou Abdelhalim, Ahmed Elkotb, Mohamed Mostafa, Mohamed Abdelmohsen, Mohamed Red (libero) oraz Ashraf Ellkany, Mohamed Magdy, Mostafa Mohamed, Ahmed Diaa.