Serbia będzie drugim rywalem polskich siatkarzy na mistrzostwach Europy. Biało-czerwonych czeka bardzo trudne zadanie, ponieważ Serbia to obrońca tytułu. Początek spotkania dziś o godzinie 20:30.

Radość polskich siatkarzy podczas meczu z Portugalią / Łukasz Gągulski / PAP

Polacy na tegorocznych mistrzostwach Europy rozegrali dotychczas tylko jedno spotkanie. W czwartek pokonali Portugalię 3:1. Serbowie mają za sobą już dwa mecze na tym turnieju. W czwartek pokonali Belgię 3:1, a w piątek Ukrainę 3:0.

Biało-czerwoni traktują tę imprezę jako okazję do rehabilitacji po nieudanym występie w igrzyskach olimpijskich w Tokio, z których odpadli w ćwierćfinale, wyeliminowani przez Francuzów. Z kolei dla broniących tytułu Serbów jest to impreza docelowa, ponieważ nie udało im się awansować na turniej w Tokio.

W grupie A, oprócz Polaków i Serbów, są także: Belgia, Grecja, Portugalia i Ukraina. Te zespoły wszystkie swoje mecze grupowe rozgrywają w krakowskiej Tauron Arenie.



Gospodarzami mistrzostw Europy są cztery kraje: Polska, Czechy, Estonia i Finlandia. Tegoroczna edycja turnieju jest drugą po powiększeniu liczby uczestników z 16 do 24. Z uwagi na to zmieniła się formuła imprezy. Do 1/8 finału (21-22 września) trafią po cztery najlepsze zespołu z każdej z grup.

Terminarz spotkań reprezentacji Polski:

Polska - Serbia (4 września, 20:30),

Polska - Grecja (5 września, 20:30),

Polska - Belgia (6 września, 20:30),

Polska - Ukraina (8 września, 17:30).