Przyjmujący Tomasz Fornal znalazł się w 14-osobowym składzie reprezentacji Polski siatkarzy na turniej finałowy Ligi Narodów, który w środę rozpocznie się w Gdańsku. Zastąpił środkowego Karola Kłosa, który grał na zakończenie fazy interkontynentalnej na Filipinach.

W składzie na finały znalazł się m.in. Jakub Kochanowski / Polska Siatkówka /

Skład na turniej finałowy we wtorek został ogłoszony przez PZPS.

Fornala zabrakło w ostatniej imprezie fazy interkontynentalnej w Pasay City na Filipinach, a w składzie było wówczas czterech środkowych. Teraz trener Nikola Grbić zdecydował się powołać zawodnika Jastrzębskiego Węgla w miejsce doświadczonego Kłosa i zostać z trzema środkowymi: Mateuszem Bieńkiem, Jakubem Kochanowskim i Norbertem Huberem. Z kolei w składzie jest aż pięciu przyjmujących.

Biało-czerwoni mieli zapewniony udział w gdańskim turnieju jako gospodarz, jednak w przeciwieństwie do poprzedniej edycji, gdy decydujące starcia odbyły się we Włoszech, nie dawało im to automatycznego rozstawienia z pierwszego miejsca w fazie pucharowej. Stawką 12 meczów pierwszej części rozgrywek było zatem zajęcie jak najlepszej pozycji, by w ćwierćfinale trafić na teoretycznie słabszego przeciwnika.

Polacy zajęli trzecie miejsce i trafili na szóstą Brazylię, co sprawia, że to najsilniejsza - obok Francji z USA - z par ćwierćfinałowych

Zespół gospodarzy z "Canarinhos" zmierzy się w czwartek o godz. 20 w ostatnim pojedynku ćwierćfinałowym. Półfinały zaplanowano na sobotę, a niedzielę mecz o trzecie miejsce i finał.

Skład reprezentacji Polski na turniej finałowy Ligi Narodów

Rozgrywający: Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz;

Środkowi: Mateusz Bieniek, Norbert Huber, Jakub Kochanowski;

Przyjmujący: Bartosz Bednorz, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka, Tomasz Fornal;

Atakujący: Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek;

Libero: Jakub Popiwczak, Paweł Zatorski.