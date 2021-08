Triumfatorzy Ligi Mistrzów – siatkarze Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle –przygotowują się do nowego sezonu. Pierwszy mecz zespół z Opolszczyzny rozegra 2 października. Wtedy na parkiecie zobaczymy zupełnie inny zespół niż w ubiegłym sezonie. Z klubu odszedł trener Nikola Grbić, a także kilku kluczowych graczy, w tym m.in.: Benjamin Toniutti, a także Jakub Kochanowski. "Będziemy zaczynali totalnie nową kartę w historii klubu i ciężko oczekiwać, żeby sukces nadszedł od razu" – mówi środkowy Zaksy Krzysztof Rejno. O zmianach w klubie i celach na najbliższy sezon rozmawiał z nim Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.

Poprzedni sezon był bardzo udany dla Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle i to mimo że klub nie sięgnął po tytuł mistrza kraju. Zdobył za to niespodziewanie Ligę Mistrzów. Teraz zespół zmieni się ogromnie. Drużynę poprowadzi nowy trener Gheorghe Crețu, który zastąpił Nikolę Grbicia. Duży wpływ na zatrudnienie tego szkoleniowca mieli sami zawodnicy, którzy wcześniej pracowali z nim w innych klubach.

Łukasz Kaczmarek, który jest trochę też sercem naszego zespołu mówił, że warto na tego szkoleniowca postawić, bo naprawdę jest dobry. Parę lat temu już były przymiarki do zatrudnienia trenera Cretu, ale wtedy się nie dogadali z Sebastianem Świderskim, ale teraz weszło chyba wszystko na dobre tory - zaznacza Krzysztof Rejno.

Pierwszym rozgrywający Zaksy w nadchodzącym sezonie będzie Marcin Junasz. Klub opuścił Benjamin Tonittti, którzy odszedł do Jastrzębskiego Węgla.

Bardzo dobrze koleguję się z Benjaminem i na pewno szkoda, że odszedł, bo jest to super kolega i bardzo dobry zawodnik. Zawsze trzeba jednak pamiętać, że jest to sport i biznes. My dostaliśmy w tym roku nowego rozgrywającego Marcina Janusza i myślę, że po tak dobrym sezonie jaki miał w Gdańsku i po powołaniu do reprezentacji może być jeszcze lepiej - wyjaśnia Rejno.

Środkowy Zaksy zaznacza, ze w nadchodzącym sezonie chce odgrywać większą rolę w zespole.

Cele zespołu zawsze stawiałem wyżej niż swoje. W tym sezonie chciałbym zerwać z łatką dobrego zmiennika czy gościa od zadań specjalnych. Udowodniłem już chyba, że nadaję się do gry w pełnym wymiarze i to w najważniejszych meczach, a nie tylko w takich o nic. Jestem w stanie naprawdę ten zespół pociągnąć do gry - podkreśla Krzysztof Rejno.

Zaksa do sezonu przygotowuje się na razie w nie pełnym składzie. Do końca sierpnia do Kędzierzyna-Koźla przyjadą reprezentanci Stanów Zjednoczonych: David Smith oraz Erik Shoji, a występujący w biało-czerwonych barwach: Aleksander Śliwka, Łukasz Kaczmarek oraz Kamil Semeniuk dołączą po mistrzostwach Europy.