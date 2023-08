Mateusz Bieniek środkowy siatkarskiej reprezentacji Polski i Aluronu CMC Warty Zawiercie przedwcześnie zakończył kadrowy sezon. Powodem jest kontuzja stopy. Informację przekazał Polski Związek Piłki Siatkowej (PZPS). Bieniek nie wystąpi więc we wrześniowych mistrzostwach Europy. Zabraknie go także w składzie kadry na październikowe kwalifikacje olimpijskie.

Mateusz Bieniek / Zbigniew Meissner / PAP

Z urazem Mateusz Bieniek zmagał się już od kilku tygodni. Dokładnie od ostatniego turnieju fazy interkontynentalnej Ligi Narodów, rozgrywanego na początku lipca. Zawodnik mówił wtedy, że doprowadził do stanu zapalnego w stopie. Udało mu się wrócić do zdrowia tuż przed turniejem finałowym Ligi Narodów, który odbył się w dniach 19-23 lipca, ale w decydującym o złocie meczu z USA kontuzja się odnowiła.

Trener Polaków Nikola Grbic w rozmowach z mediami od początku sierpnia podkreślał, że trwa walka z czasem, by wyleczyć uraz środkowego przed mistrzostwami Europy, które Biało-Czerwoni rozpoczną 30 sierpnia. Siatkarz pojechał do Berlina na badania, które jednak wykazały, że kontuzja jest na tyle poważna, że potrzebuje on dłuższej rehabilitacji.