Według klubu powrót zawodnika do gry będzie możliwy najwcześniej po około 10-12 tygodniach. Dlatego reprezentanta Stanów Zjednoczonych nie zobaczymy już w tym sezonie w barwach Indykpolu AZS Olsztyn - przekazał prezes zarządu Piłki Siatkowej AZS UWM SA Tomasz Jankowski.

Klub zadeklarował, że będzie starał się znaleźć zastępcę Tuanigi. Pozwala na to tzw. transfer medyczny.

Mamy na to czas, lecz nie będzie to proste, ponieważ według mojej wiedzy nie ma w tej chwili na rynku transferowym wartościowego rozgrywającego - zarówno w Polsce, jak i za granicą. Rozesłaliśmy zapytania do menadżerów i klubów, czy byliby chętni, aby wypożyczyć nam rozgrywającego w trakcie tego sezonu. Na pewno zrobimy wszystko, aby mieć dwóch rozgrywających w tym sezonie - oświadczył Jankowski.