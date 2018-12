Pozyskanie przez ONICO Warszawa Bartosza Kurka wzbudziło duże zainteresowanie wśród kibiców siatkówki, a plusy tego transfery dostrzega także Stephane Antiga. "Teoretycznie będziemy mocniejsi" - przyznał francuski szkoleniowiec stołecznego klubu ekstraklasy.

Bartosz Kurek przed przejściem do ONICO trenował z Treflem Gdańsk / Adam Warżawa / PAP

Transfer Bartka to ogromny plus dla drużyny, dla klubu. Kibice będą zadowoleni równie mocno jak my. Od soboty Bartek będzie w Warszawie i będzie gotowy do treningu. Tak, teoretycznie będziemy teraz mocniejsi - ocenił Antiga w materiale wideo na stronie klubu.