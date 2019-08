Już tylko 10 dni pozostało do startu Mistrzostw Europy w siatkówce kobiet. Reprezentacja Polski w fazie grupowej będzie rywalizować w Łodzi. W drugiej połowie sierpnia kadra Jacka Nawrockiego zagra ze Słowenią, Portugalią, Ukrainą, Belgią i Włochami. Przed nimi ostatni test przed mistrzowskim turniejem.

Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet / Jan Karwowski / PAP

W ciągu najbliższych dwóch dni żeńska reprezentacja rozegra dwa sparingi. W obu meczach przeciwnikiem będzie reprezentacja Niemiec, grająca na własnym terenie. To będzie pierwszy mecz naszej kadry po turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk, który odbył się we Wrocławiu. Po tych zmaganiach siatkarki dostały trzy dni wolnego.

Według mnie jest to optymalny okres. Z jednej strony dziewczyny nie zapomną jak wygląda piłka, a jednocześnie mogły trochę przewietrzyć głowę po meczu z Serbkami. Teraz musimy skupić się na kolejnej imprezie, czyli mistrzostwach Europy. - powiedział selekcjoner reprezentacji Jacek Nawrocki, cytowany przez oficjalny portal Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Nawrocki będzie uważnie przyglądał się swoim zawodniczkom podczas pobytu w Niemczech. Po dwóch sparingach będzie mógł wyłonić wąski skład kadry na mistrzostwa Europy. Ostateczną decyzję selekcjonera poznamy na kilka dni przed startem turnieju.

Terminarz spotkań meczów grupy B Mistrzostw Europy 2019 siatkarek:

Piątek, 23 sierpnia:

14:00 Belgia - Ukraina

17:30 Włochy - Portugalia

20:30 Polska - Słowenia

Sobota, 24 sierpnia:

18:00 Belgia - Słowenia

20:30 Portugalia - Polska

Niedziela, 25 sierpnia:

18:00 Słowenia - Portugalia

20:30 Ukraina - Włochy

Reprezentacja Polski - dzień wolny

Poniedziałek, 26 sierpnia:

18:00 Włochy - Belgia

20:30 Polska - Ukraina

Wtorek, 27 sierpnia:

18:00 Portugalia - Belgia

20:30 Włochy - Słowenia

Reprezentacja Polski - dzień wolny

Środa, 28 sierpnia:

17:30 Belgia - Polska

20:00 Ukraina - Słowenia

Czwartek, 29 sierpnia:

18:00 Portugalia - Ukraina

20:30 Polska - Włochy