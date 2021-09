Robert Kubica (Alfa Romeo Racing Orlen) zajął 18. miejsce w sprincie, czyli nowej formule kwalifikacji, przed niedzielnym wyścigiem o Grand Prix Włoch na torze Monza w mistrzostwach świata Formuły 1. Najszybszy był Fin Valtteri Bottas (Mercedes).

Robert Kubica / HOCH ZWEI / PAP/DPA

Wicemistrz świata nie ruszy jednak w niedzielę z pierwszej pozycji, ponieważ został ukarany za wymianę jednostki napędowej. Pole position przypadnie zatem drugiemu w sobotę Holendrowi Maxowi Verstappenowi (Red Bull), a za nim na starcie ustawi się Australijczyk Daniel Ricciardo (McLaren).

Kubica przekroczył linię mety tylko przed Niemcem Mickiem Schumacherem (Haas), natomiast zawodów nie ukończył Francuz Pierre Gasly (AlphaTauri).

Sprint to nowy format kwalifikacji, testowany w kilku rundach mistrzostw świata w tym sezonie. Polega na przejechaniu liczby okrążeń odpowiadającej ok. 100 km, bez postojów w alei serwisowej, a wyniki tej rywalizacji ustalają kolejność na starcie w niedzielę. We Włoszech kierowcy mieli do pokonania 18 okrążeń.

Za zajęte w sobotę pozycje Bottas otrzymał trzy, Verstappen - dwa, a Ricciardo - jeden punkt do klasyfikacji generalnej. Po 13 rundach w cyklu prowadzi Holender, który powiększył do pięciu punktów przewagę nad broniącym tytułu Lewisem Hamiltonem (Mercedes). Brytyjczyk zajął w sprincie piątą pozycję.