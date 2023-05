Ostatnią pętlę 69. Rajdu Polski rozpoczął drugi przejazd odcinka "Barczewo" a najszybszy okazał się tam Fin Mikko Heikkila. Wypracował sobie minimalną, sekundową przewagę nad Mikołajem Marczykiem. Tuż za Polakiem uplasował się lider - Martins Sesks, który dołożył ponad 3 sekund Haydonowi Paddonowi. Wiele wskazywało na to, że Nowozelandczyk pogodził się z drugim miejscem. Mocno cisnął za to Mads Ostberg, który był wolniejszy tylko o sekundę od Marczyka.

Ostberg i Heikkila toczyli pomiędzy sobą walkę o czwartą lokatę, która przy błędzie kogoś z czołówki mogła zaowocować finalnie awansem na podium. Słabo pojechał za to Irlandczyk Joshua Mcerlean, który wcześniej trzymał się w Top-5. Jednak ponad 19 sekund straty oznaczało dla niego spadek na 7. miejsce.

Na odcinku "Biskupiec" z najlepszym czasem Sesks, ale drugi rezultat miał Marczyk. Zwolnił za to Paddon, który stracił do zwycięzcy blisko 10 sekund. Ostberg tym razem szybszy od Heikkili. Norwesko-fińska rywalizacja o czwartą lokatę trwała zatem w najlepsze.

W popołudniowej pętli zmieniono kolejność odcinków i kierowcy udali się na drugi przejazd OS-u "Mikołajki". Ta krótka 6,8-kilometrowa próba potwierdziła, że to pojedynek Ostberg-Heikkila przyniesie najwięcej emocji. Fin i Norweg wygrali ten odcinek ex-aequo. Trzeci czas miał pilnujący pozycji lidera Sesks a tuż za nim znalazł się Marczyk. Paddon jechał nieco wolniej, ale jego druga lokata w klasyfikacji generalnej była bezpieczna. Zawodnicy narzekali na duże koleiny na trasie tego OS-u.

To już walka o przetrwanie a nie zabawa - powiedział na mecie odcinka Sesks.

Rajd zamknął drugi przejazd odcinka "Gmina Mrągowo". To był tzw. "power stage". Najszybsi kierowcy na tym odcinku zarobili automatycznie punkty do klasyfikacji mistrzostw Europy. Wygrał go Ostberg tuż przed Hekkilą. Paddon był trzeci a Sesks piąty. Marczyk postawił na spokojne dojechanie do mety i utrzymał podium, choć na odcinku zanotował odrobinę słabszy czas.

Kolejną rundą rajdowych Mistrzostw Europy będzie w połowie czerwca Rajd Lipawy na Łotwie. Tam Sesks będzie na pewno faworytem do końcowego triumfu.

Klasyfikacja generalna 79. Rajdu Polski

1. Martins Sesks/Renars Francis - 1.34:57,8

2. Haydon Paddon/John Kennard +39,6

3. Mikołaj Marczyk/Szymon Gospodarczyk +1:04,9

4. Mads Ostberg/Patrik Barth +1:12,9

5. Mikko Heikkila/Vaaleri Samu +1:16,7