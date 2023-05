Martins Sesks utrzymuje pozycję lidera 79. Rajdu Polski. Łotysz wygrał dziś trzy z czterech odcinków specjalnych. Jego przewaga nad drugim w klasyfikacji generalnej Nowozelandczykiem Haydenem Paddonem wynosi 19,2 s. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk utrzymują trzecie miejsce, ale ich strata do czołowej dwójki wzrosła.

Łotysz Martins Sesks na trasie 79. Rajdu Polski / Tomasz Waszczuk / PAP

Załogi rywalizowały dziś na nowych odcinkach rajdu, na zachód od Mikołajek. Wybrano szutrowe trasy w okolicach Barczewa, Biskupca oraz Mrągowa. Tym razem pętla liczyła cztery odcinki specjalne.

Na początek oes "Barczewo". Jak wspominał znany pilot rajdowy Maciej Wisławski, przed laty w tych samych okolicach jeździli uczestnicy Rajdu Kormoran, ale to sportowa historia i można powiedzieć, że żaden z uczestników 79. Rajdu Polski nie miał okazji ścigać się tam rajdowym tempem.

Pierwszy niedzielny odcinek pokazał, że układ sił, który wykrystalizował się w sobotę, nie był przypadkowy. Najlepszy czas zanotował Hayden Paddon, ale to było zaledwie 0,8 s szybciej od lidera rajdu Martinsa Sesksa. Mikołaj Marczyk zameldował się na mecie z trzecim rezultatem (+3,2 s).

Co ważne, nikt z czołowej dziesiątki klasyfikacji generalnej nie zanotował poważniejszych strat. W czołówce różnice cały czas były stosunkowo niewielkie. Na przykład, pomiędzy 4. a 7. miejscem różnica wynosiła zaledwie 6 s.

Odcinek "Biskupiec" to popisowa jazda Sesksa, który "dołożył" Paddonowi blisko 6 s. Za Nowozelandczykiem ponownie znalazł się Marczyk. Polak umacniał się więc na trzecim miejscu, ale jego strata do czołowej dwójki systematycznie rosła. W górę klasyfikacji generalnej wspinał się za to Mads Ostberg, który już wczoraj popołudniu zasygnalizował niezłe tempo. Teraz Norweg znalazł się na czwartym miejscu, 16 s za plecami Marczyka.

Kierowcy cały czas zbliżali się do Mikołajek a kolejną próbą był oes "Gmina Mrągowo". To był jeden z najbardziej wyrównanych dotychczas odcinków, bo różnice wynosiły dziesiąte części sekundy. Sesks wyprzedził co prawda o blisko 3 s Marczyka, ale kolejne załogi traciły do Polaka bardzo mało. To oznaczało brak zmian w klasyfikacji generalnej, ale tendencja była widoczna - Sesks powoli, choć systematycznie powiększał przewagę (nad Paddonem to było już 17,5 s.). Z kolei Marczyk mocno osadził się na trzeciej pozycji.

Poranną pętlę zakończył odcinek "Mikołajki". To najkrótsza terenowa próba podczas całej imprezy, którą najszybsi pokonywali w ciągu 3,5 minuty. I ponownie faworyci uniknęli błędów. Paddon i Marczyk zanotowali zresztą... identyczny czas - 3:30,2. To był rezultat słabszy o półtorej sekundy od najszybszego Sesksa.

Po przerwie na serwis rajdowcy wyjadą na ostatnią pętlę, która przesądzi o końcowych wynikach. Zwycięzcę 79. Rajdu Polski powinniśmy poznać około godz. 18:00.

Klasyfikacja generalna 79. Rajdu Polski po 12 odcinkach specjalnych:

1. Martins Sesks/Renars Francis - 1.14:14,1

2. Hayden Paddon/John Kennard +19,2 s

3. Mikołaj Marczyk/Szymon Gospodarczyk +54,9 s

4. Mads Ostberg/Patrik Barth +1:11,7 min.

5. Josh McErlean/John Rowan +1:13,0 min.