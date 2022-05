Nie słabnie zainteresowanie polską rundą mistrzostw Europy (ERC). Podobnie jak przed rokiem i tym razem zgłoszenia do organizatora ORLEN 78. Rajdu Polski nadesłało ponad 100 rajdowych załóg. Na życzenie Międzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA) termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 30 maja i dlatego ostateczną liczbę kierowców i pilotów, którzy przyjadą do Mikołajek, poznamy w najbliższy czwartek po spełnieniu przez zawodników wszystkich wymogów formalnych.

Zdjęcie ilustracyjne / rajdpolski.pl / Materiały prasowe

58 kierowców, w tym 14. z Polski będzie rywalizowało w mistrzostwach Europy. Wspomniana czternastka jest również zgłoszona w mistrzostwach naszego kraju wraz z grupą 24 innych rajdowych duetów. 22 załogi będą z kolei walczyć o punkty w Motul HRSMP, polskim czempionacie samochodów historycznych. W stawce nie zabraknie 26 sportowych aut z grupy Rally2 (dawniej R5), rajdówek w najwyższej dopuszczonej w ERC specyfikacji. Organizatorzy z Polskiego Związku Motorowego spodziewają się, że na starcie pojawią się w sumie aż 104 załogi!

O przygotowaniach do tegorocznej edycji rajdu, a także trasie i liście zgłoszeń organizatorzy poinformowali podczas konferencji prasowej w Warszawie. Jej gościem specjalnym był Maciej "Wiślak" Wisławski - legendarny pilot, który aż 28 razy startował w Rajdzie Polski.

Michał Sikora, prezes Polskiego Związku Motorowego zapraszając na rajd, wyraził radość, iż "nasz klasyk zostanie przeprowadzony z udziałem kibiców". Złożył również podziękowania sponsorom, partnerom oraz władzom województwa warmińsko-mazurskiego i Mikołajek.

Zaproszenie na rajd i do odwiedzenia malowniczego regionu, skierował również do uczestników konferencji Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, który podkreślił jednocześnie profesjonalną organizację polskiej rundy mistrzostw Europy.

Piotr Jakubowski, burmistrz Mikołajek, przypomniał, że Rajd Polski organizowany jest wspólnie z PZM już 17 lat. Poinformował, iż Mikołajki starają się również finansowo wspierać organizatora, ale podkreślił jednocześnie, że Rajd Polski to nieoceniona promocja miasta. Gdy na Mazurach rozgrywano mistrzostwa świata, to wartość pakietu promocyjnego wyniosła 200 mln złotych. Na tej promocji skorzystaliśmy nie tylko my. Cieszymy się, że rajd jest u nas i oby tak już pozostało. Dla nas Rajd Polski będzie zawsze najważniejszym wydarzeniem sportowym w regionie - dodał Piotr Jakubowski.

Krzysztof Maciejewski, dyrektor ORLEN 78. Rajdu Polski przedstawił trasę, opowiedział o zmianach w harmonogramie i nowości w postaci ostatniej, dodatkowo punktowanej próby sportowej zwanej Power Stage’m, która od tego sezonu pojawiła się w rundach mistrzostw Europy. Podkreślił różnorodny charakter odcinków sportowych, na których kibice będą podziwiali rekordową liczbę załóg zgłoszonych do startu w rajdzie.

Start w ORLEN 78. Rajdzie Polski planuje europejska czołówka wraz z liderem ERC - Efrenem Llareną i wiceliderem Nilem Solansem z Hiszpanii. Zgłoszenia nadesłali również tak znani zawodnicy jak Simone Tempestini (Rumunia), Alberto Battistolli, Simone Campedelli (obaj Włochy), Norbert Herczig (Węgry), Filip Mares (Czechy) czy Vaidotas Żala z Litwy, który w ubiegłym roku wsławił się wygraniem etapu podczas terenowego Dakaru. Z polskich załóg, na mazurskich szutrach zobaczymy między innymi Miko Marczyka i Szymona Gospodarczyka, którzy przyjadą do Mikołajek bezpośrednio z Rajdu Włoch na Sardynii, rundy WRC. Łodzianin odbywający rekonesans przed tym rajdem nadesłał na konferencję film z wypowiedzią.

Nawet będąc na Sardynii i przygotowując się do startu w mistrzostwach świata, myślami jestem już na szczególnej pod wieloma względami imprezie w Polsce. Ten sezon układa się dla nas wyjątkowo dobrze w mistrzostwach, w których startujemy, ale nie może nas zabraknąć na starcie ORLEN 78. Rajdu Polski, który jest dla mnie wydarzeniem niezwykłym. Malownicze i szybkie trasy, niesamowita atmosfera - pomimo napiętego harmonogramu nie wyobrażam sobie nie znaleźć się w Mikołajkach w drugim tygodniu czerwca - powiedział reprezentant ORLEN Team.

O wyjątkowym charakterze rajdu mówił również Maciej Wisławski mający na swoim koncie ponad 300 rajdów w mistrzostwach świata, Europy i Polski.



Kochani, Rajd Polski to jest rajd, który zmienił moje życie. Zmienił bieg historii mojego udziału w rajdach. Jestem chyba jedynym pilotem na świecie, który startował we wszystkich lokalizacjach Rajdu Polski. Poczynając od czasów, kiedy bazą rajdu był Kraków z wieloma pętlami oesowymi. To było coś niesamowitego. 1974 rok, to był mój pierwszy Rajd Polski, 48 lat temu! Po piekielnie długim rajdzie z bazą w Krakowie przeniosłem się do drugiej lokalizacji we Wrocławiu, gdzie odcinki specjalne były w Kotlinie Kłodzkiej czy Górach Sowich. Potem rajd znów wrócił do Krakowa, by ponownie zawitać do Wrocławia i Kłodzka. A od siedemnastu lat jesteśmy w Mikołajkach. To właśnie tutaj ten rajd ma swój wyjątkowy, specyficzny klimat, co mogę powiedzieć z perspektywy startu we wszystkich lokalizacjach tej imprezy - powiedział dwukrotny triumfator Rajdu Polski w latach 1996 i 1998.



O medialny przekaz z ORLEN 78. Rajdu Polski zadbają między innymi redakcje patronów medialnych imprezy: RMF FM, Wirtualnej Polska i Motorsport.com. Po raz pierwszy wszystkie odcinki specjalne zostaną natomiast pokazane live w telewizji, o czym poinformował Krzysztof Mikulski, prezes Motowizji.

W zeszłym roku transmitowaliśmy jeden, ale słynny odcinek Karowa, i to pokazało ogromny potencjał rajdu, bowiem relację obejrzało do dzisiaj ponad 3 miliony osób. W tym roku pokażemy cały rajd, 14 odcinków, co daje nam pewne reality show - ponad 60 kamer, śmigłowce, zaangażowanych 200 osób, 20 kilometrów kabli. To jest to, co WRC Promotor robi w najlepszych rajdach na świecie. My pokażemy to w Polsce. Z naszego studia komentował będzie Kajetan Kajetanowicz i zapraszam wszystkich na nasze relacje. Obiecujemy, że z Polskim Związkiem Motorowym będziemy dbać o to, by na trasach rajdu było corocznie jak najwięcej kibiców i by kiedyś wróciło do nas WRC, co jest naszym wspólnym marzeniem - podsumował Krzysztof Mikulski.

14 szutrowych oesów wśród mazurskich jezior

Walka o zwycięstwo w ORLEN 78. Rajdzie Polski zostanie rozegrana na czternastu odcinkach specjalnych. Organizatorzy rajdu przygotowali siedem, dwukrotnie przejeżdżanych prób sportowych, które liczą 188,10 km. Całkowita długość trasy czwartej rundy Mistrzostw Europy FIA wynosi 852,33 km.

Piątek, 10 czerwca będzie pierwszym dniem rywalizacji, do której start nastąpi o godzinie 17:00 w centrum Mikołajek. Wcześniej, o godz. 12:30 rozegrany zostanie odcinek kwalifikacyjny Baranowo (fragment ubiegłorocznego oesu Gmina Mragowo). O godz.19:00 rozpocznie się widowiskowa próba na torze Mikołajki Arena, do której dwie załogi startują równocześnie.

W sobotę, 11 czerwca na kierowców i ich pilotów czeka siedem odcinków specjalnych liczących 107,36 km. Po pokonywanych dwukrotnie oesach Krzywe, Wojnasy i Wieliczki zawodnicy zmierzą się ponownie na torze Mikołajki Arena.

W niedzielę, 12 czerwca finał walki o końcowy triumf w ORLEN 78. Rajdzie Polski. Sześć wymagających odcinków (przejeżdżane dwukrotnie Mikołajki Max, Świętajno i Miłki) o długości 78,24 km wyłoni zwycięzcę polskiego klasyka. Drugi przejazd próby sportowej Miłki będzie jednocześnie dodatkowo punktowanym Power Stage’m.

Szampany wystrzelą na mecie podczas uroczystego zakończenia ORLEN 78. Rajdu Polski w centrum Mikołajek o godz. 17:45.