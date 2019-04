Mikołaj „Miko” Marczyk i Szymon Gospodarczyk (Skoda Fabia R5) wygrali 47. Rajd Świdnicki-Krause, pierwszą rundę Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2019. Reprezentanci Skoda Polska Motorsport o 11,6 sek. wyprzedzili Marcina Słobodziana i Kamila Kozdronia (Ford Fiesta R5). Trzecie miejsce na podium wywalczyli Tomasz Kasperczyk i Damian Syty (Ford Fiesta R5) którzy stracili do zwycięzców 37,5 sek.

Mikołaj Marczyk okazał się najlepszy podczas Rajdu Świdnickiego-Krause / RSMP



To trzecie w karierze zwycięstwo 23-letniego łodzianina w rundzie RSMP, ale pierwsze na asfaltowej nawierzchni. Spośród 9 oesów Marczyk wygrał 7. Wicemistrz Polski rajd rozpoczął od trzech odcinkowych zwycięstw w sobotę, ale podczas pierwszej niedzielnej próby przestrzelił zakręt, stracił sporo cennych sekund oraz pozycję lidera na rzecz Słobodziana. Już na następnym odcinku odzyskał jednak prowadzenie i nie oddał go do mety.

Dwie próby sportowe, oesy 4 i 9 padły łupem Słobodziana, który popisał się wyjątkowo skuteczną jazdą w rajdzie. Krakowianin zdobył również dodatkowe 5 punktów oraz RMF Maxxx Trophy za najlepszy czas na ostatniej próbie sportowej (Power Stage). Dla Słobodziana, mistrza Polski w klasie Open N był to debiut w rajdzie za kierownicą samochodu R5.

Po raz drugi w swojej karierze podium w Świdnicy wywalczył Kasperczyk, który ukończył ten rajd na trzecim miejscu także przed dwoma laty.

47. Rajd Świdnicki-Krause za nami RSMP



Klasa Open N padła łupem Jakuba Brzezińskiego (Ford Fiesta Proto), pilotowanego przez bardzo doświadczonego Dariusza Burkata mający na swoim koncie starty z Januszem Kuligiem. Drugie miejsce w tej klasie i dziesiąte w "generalce" wywalczył startujący po raz pierwszy w rajdzie Piotr Parys. Dziewiętnastolatek z Lublina pojechał w poprzednim sezonie w kilku rajdach jako tzw. zerówka, a w debiucie zdobył swój pierwszy punkt w mistrzostwach Polski.

Wśród samochodów napędzanych na jedną oś zwycięstwo zapisali na swoim koncie Tomasz Zbroja i Jakub Wróbel (Citroen DS3).

Z 70 zgłoszonych samochodów wystartowało 65, a metę osiągnęło 58.

W klasyfikacji kierowców RSMP lideruje Marczyk (29 pkt.), przed Słobodzianem (23 pkt.) i Kasperczykiem (16 pkt.)

Druga runda RSMP 2019, Rajd Nadwiślański w Puławach w dniach 31 maja - 2 czerwca.