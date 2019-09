Dla Kacpra Wróblewskiego nadchodzący Rajd Śląska (6-7 września) to niemal domowa runda mistrzostw Polski. Nie oznacza to jednak, że przed kierowcą ORLEN Team łatwiejsze wyzwanie. Na odcinkach, przy których będzie najwięcej jego kibiców, debiutujący w aucie najwyższej specyfikacji kierowca będzie szczególnie zmotywowany do walki o jak najlepszy wynik.

