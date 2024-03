Przewodniczący protestu przed przejściem w Dorohusku (Lubelskie) Wojciech Łoś zapowiedział, że po godz. 13.00 rolnicy przepuszczą tiry czekające w kolejce do granicy. "To nasz gest w stronę ukraińskich kierowców, aby mogli wrócić do rodzin" – dodał.

Protest rolników w Dorohusku / Wojtek Jargiło / PAP Przewodniczący protestu Wojciech Łoś zaznaczył, że nie oznacza to zawieszenia czy zakończenia protestu przed granicą z Ukrainą. To nasz gest w stronę kierowców ukraińskich, aby mogli wrócić do rodzin, do swojego kraju, który jest cały czas w trudnej sytuacji, w okresie wojny, gdzie muszą stawić czoła Rosji - powiedział. Zwrócił uwagę, że rolnicy od 35 dni blokują drogę w kierunku przejścia z Ukrainą. Jego zdaniem spotkania i negocjacje rządowe nie przyniosły skutku. Zobacz również: Rolnicy szykują kilkudniową blokadę A2 w Świecku Nikt do nas nie wyciąga ręki, ale my z wójtem gminy Dorohusk i kierowcami ze wschodu dokonaliśmy tego dialogu, żeby ich wypuścić do ojczyzny i zachować się jak ludzie - stwierdził. Poinformował, że na godz. 13.00 planowana jest konferencja prasowa przed przejściem, a następnie rolnicy odblokują czasowo ruch w kierunku granicy. Zapytany, na jak długo, odparł, że "otwieramy granicę i tyle, ale nie wiemy jeszcze do kiedy". Czekamy teraz na reakcję premiera, ministra (rolnictwa - red.) oraz Ukrainy - przekazał Łoś. Wyjaśnił również, że ruch z Polski do Ukrainy nie będzie czasowo blokowany. Zaznaczył jednocześnie, że protestujący zostaną przed przejściem w Dorohusku. Wypuszczamy kierowców ukraińskich z Polski, ale cały czas będzie trwać blokada tirów jadących z Ukrainy do Polski - dodał przewodniczący protestu. Kom. Ewa Czyż z chełmskiej policji przekazała, że rano kolejka do przejścia w Dorohusku liczy 8 km i sięga miejscowości Brzeźno. Stoi w niej ok. 300 tirów. Szacowany czas czekania na odprawę wynosi ok. 70 godzin - powiedziała. Obecnie protestujący przepuszczają w kierunku Ukrainy dwie ciężarówki na godzinę. Protestujący przy granicy na bieżąco przepuszczają transporty z pomocą humanitarną i wojskową, z żywymi zwierzętami i autokary. Na wszystkich przejściach drogowych z Ukrainą w woj. lubelskim trwają protesty rolników. Sprzeciwiają się oni wprowadzaniu unijnego zielonego ładu i napływowi towarów z Ukrainy. Zobacz również: Naiwny, choć słuszny apel PKW

