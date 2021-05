"W czwartek wykonano w Polsce ponad 400 tys. szczepień przeciw Covid-19, co jest nowym rekordem dziennym" - poinformował szef KPRM i jednocześnie pełnomocnik rządu ds. narodowego programu szczepień Michał Dworczyk.

Szczepienie przeciw Covid-19 w szpitalu w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

"Wczoraj wykonanych zostało ponad 400 tys. szczepień, co jest jak do tej pory rekordowym bilansem dziennym #SzczepimySię" - czytamy na Twitterze.



Najnowsze dane mówią, że do tej pory podano w Polsce łącznie 13 034 348 zastrzyków ze szczepionką przeciw Covid-19.





"W systemie w ogóle w tej chwili jest rekordowe ok. 20 milionów, czyli mówię o terminach osób już zaszczepionych, tych, które są zapisane do szczepienia, bądź czekają na drugą dawkę, więc to są bardzo duże wolumeny" - stwierdził Michał Dworczyk.



Zgodnie z harmonogram szczepień w piątek przyszła kolej na rejestrację osób w wieku od 25 do 27 lat, które w I kwartale nie zgłosiły chęci zaszczepienia. W sobotę taką możliwość uzyskają wszyscy, którzy przyszli na świat w latach 1997-1999. W niedzielę roczniki 2000-2003. Oznacza to, że od 9 maja e-skierowanie będzie miał każdy pełnoletni Polak.

Najnowsze statystyki

Mamy 6 047 nowych przypadków zakażenia koronawirusem: najwięcej w Wielkopolsce - 777 i na Śląsku - 765. W ciągu ostatniej doby zmarło 453 pacjentów z Covid-19 - poinformowało w piątek MZ.

Mamy 6 047 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: wielkopolskiego (777), śląskiego (765), mazowieckiego (697), dolnośląskiego (572), łódzkiego (528), pomorskiego (383), małopolskiego (382), lubelskiego (317), zachodniopomorskiego (317), kujawsko-pomorskiego (308), opolskiego (205), lubuskiego (175), podkarpackiego (154), warmińsko-mazurskiego (152), podlaskiego (128), świętokrzyskiego (124).



Ogółem w Polsce koronawirusem zaraziło się 2 824 425 osób. Zmarło 69 445 pacjentów.

W szpitalach przebywa 18 116 chorych z Covid-19, a 2296 z nich jest podłączonych do respiratorów.

Na kwarantannie przebywa 142 253 osób. Do tej pory wyzdrowiało ponad 2,5 mln zakażonych.

Ostatniej doby wykonano 65 711 testów na obecność SARS-CoV-2, w tym 30 520 testów antygenowych - podało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

Resort zdrowia poinformował, że łącznie przebadano dotąd 14 678 781 próbek pobranych od 14 331 563 osób.