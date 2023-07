​Reprezentacja Polski koszykarzy, przygotowująca się do turnieju prekwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich Paryż 2024, przegrała w sobotę z Holandią 90:94 w pierwszym z dwóch spotkań towarzyskich. Rewanż odbędzie się w niedzielę, także we Wrocławiu.

Koszykarze reprezentacji Polski podczas treningu kadry na zgrupowaniu we Wrocławiu / Sebastian Borowski / PAP Biało-Czerwoni rozpoczęli spotkanie w składzie: Mateusz Ponitka, Michał Michalak, Michał Sokołowski, Jarosław Zyskowski, Mikołaj Witliński. Początek był bardzo wyrównany, a na akcje Polaków trójkami odpowiadał Yannick Franke. Później Holendrzy uciekali na sześć punktów m.in. dzięki wsadom Jesse Edwardsa. Szybko jednak do remisu doprowadzili rzutami z dystansu Jakub Garbacz i Igor Milicic. Po 10 minutach było 24:17. W drugiej kwarcie bardzo aktywny nadal był Pluta, a w pewnym momencie przewaga wzrosła do dziewięciu punktów. Przyjezdni nie poddawali się i byli w stanie zmniejszyć straty. Spotkanie ponownie się wyrównało. Obaj trenerzy rotowali składem - Igor Milicic wykorzystał całą dwunastkę w pierwszej połowie. Ostatecznie to Holendrzy prowadzili do przerwy 49:47. Na początku trzeciej części meczu rywale uzyskali siedem punktów przewagi. Błyskawicznie niwelowali to jednak odważnie grający pod kosz Przemysław Żołnierewicz i Michalak. Dopiero jednak po kilku minutach do remisu doprowadził kapitan drużyny Mateusz Ponitka. Ostatecznie jednak po 30 minutach było 77:70 dla gości. W ostatniej kwarcie Biało-Czerwoni starali się zmniejszać straty, ale dynamicznie grający Holendrzy cały czas utrzymywali przewagę. Po rzutach Michalaka Polacy zbliżyli się w pewnym momencie na trzy punkty, ale na więcej przeciwnicy już nie pozwolili. Swoje punkty zdobywali Szymon Wójcik i debiutujący w reprezentacji Mateusz Szlachetka, ale ostatecznie to Holandia zwyciężyła 94:90. W spotkaniu nie zagrał Aleksander Balcerowski, który w sobotę wrócił na zgrupowanie po wizycie w swoim nowym klubie Panathinaikosie Ateny. Przez 10 dni trenowaliśmy i przygotowywaliśmy swoją taktykę z myślą o prekwalifikacjach do igrzysk olimpijskich. Ten pierwszy sparing nieznacznie przegraliśmy. Testowaliśmy ustawienia, każdy dostał swoje minuty. Myślę, że z biegiem czasu i z każdym kolejnym meczem nasza gra będzie wyglądała lepiej - powiedział Michalak, najlepszy tego dnia strzelec zespołu. Sobotni mecz w hali WKK Sport Center był zamknięty dla publiczności. Podobny charakter będzie miał kolejny sprawdzian w niedzielę. Od 2 do 6 sierpnia podopieczni trenera Igora Milicica wezmą udział w turnieju w Belgradzie, gdzie ich przeciwnikami będą Serbia i Macedonia. Następnie od 7 do 10 sierpnia będą przebywać w Stambule, gdzie zagrają mecze sparingowe z Turcją Turniej prekwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich odbędzie się w Gliwicach (13-20 sierpnia) i tylko jego zwycięzca otrzyma prawo gry we właściwych kwalifikacjach olimpijskich w przyszłym roku. Polacy w fazie grupowej zmierzą się z Węgrami, Bośnią i Hercegowiną oraz Portugalią. Polska - Holandia 90:94 (24:17, 23:32, 23:28, 20:17) Polska: Michał Michalak 17, Jakub Garbacz 15, Andrzej Pluta 12, Michał Sokołowski 11, Jarosław Zyskowski 9, Mateusz Ponitka 8, Przemysław Żołnierewicz 6, Mikołaj Witliński 4, Mateusz Szlachetka 3, Igor Milicic 3, Szymon Wójcik 2, Jakub Nizioł 0.