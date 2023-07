​Środkowy reprezentacji Polski koszykarzy, 22-letni Aleksander Balcerowski, występujący dotychczas w hiszpańskim Dreamland Gran Canaria, od nowego sezonu będzie zawodnikiem Panathinaikosu Ateny - poinformowały greckie media. Sam zawodnik nie wypowiada się w tej sprawie.

Aleksander Balcerowski (z prawej) podczas treningu reprezentacji Polski na zgrupowaniu we Wrocławiu / Sebastian Borowski / PAP

Według greckich mediów Panathinaikos tuż przez upływającym o północy terminem przelał na konto Gran Canarii pół miliona euro tytułem wykupu kontraktu. Drugie pół miliona trafi do zawodnika.

Urodzony 19 listopada 2000 roku Balcerowski obecnie uczestniczy w zgrupowaniu kadry narodowej we Wrocławiu, przygotowującej się do turnieju prekwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich Paryż 2024, który odbędzie się w Gliwicach (13-20 sierpnia). W dotychczas rozegranych 55 meczach w reprezentacji zdobył 447 punktów.

Jak poinformował rzecznik prasowy reprezentacji Michał Fałkowski, zawodnik nie wypowiada się na temat transferu.

Mierzący 219 cm utalentowany środkowy latem uczestniczył w rozgrywkach Ligi Letniej NBA w Las Vegas. W barwach Boston Celtics rozegrał pięć spotkań, zdobywając średnio 7,4 pkt, 5 zbiórek i 1,4 bloku.

W minionym sezonie po raz drugi został wyróżniony nagrodą dla "Wschodzącej Gwiazdy" Pucharu Europy (wcześniej w 2021 r.). W rozgrywkach tych notował średnio 8,6 pkt i 3,8 zbiórki, zaś w hiszpańskiej ACB - odpowiednio 9,4 i 3,3.

Razem z innym kadrowiczem A.J. Slaughterem zdobył Puchar Europy w barwach ekipy z Wysp Kanaryjskich, co gwarantowało udział w prestiżowej Eurolidze w sezonie 2023/24. Jej władzee zdecydowały jednak, że drużyna nie będzie uczestniczyć w tych rozgrywkach ze względów ekonomiczno-logistycznych i pozostanie w PE.

Polak jednak zadebiutuje w Eurolidze - w barwach Panathinaikosu. Klub ze stolicy Grecji w zakończonym sezonie reprezentował kapitan drużyny narodowej Mateusz Ponitka.