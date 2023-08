Już w niedzielę w Gliwicach rozpocznie się turniej prekwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich. Potrwa do 20 sierpnia. Jego zwycięzca otrzyma prawo gry we właściwych kwalifikacjach olimpijskich w przyszłym roku. Polacy w fazie grupowej zmierzą się z Węgrami, Bośnią i Hercegowiną oraz Portugalią. My już teraz zapraszamy Was na te emocjonujące spotkania. Poniżej dowiecie się, jak możecie zdobyć bilety na mecze.

Reprezentacja Polski koszykarzy we wtorek wieczorem przegrała minimalnie z Turcją 84:87 (15:15, 22:22, 25:22, 22:28) w meczu towarzyskim rozegranym w Stambule. W środę odbędzie się drugie spotkanie tych zespołów. Będzie to dla Polaków ostatni sprawdzian przed rozpoczynającym się w niedzielę w Gliwicach turniejem prekwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich Paryż 2024.

godz. 16:30: Portugalia - Bośnia i Hercegowina PONIEDZIAŁEK, 14 sierpnia godz. 17:30: Węgry - Portugalia

godz. 20:30: Bośnia i Hercegowina - POLSKA ŚRODA, 16 sierpnia godz. 18:00: Portugalia - POLSKA

godz. 21:00: Węgry - Bośnia i Hercegowina PIĄTEK, 18 sierpnia godz. 17:30: pierwszy półfinał

godz. 20:30: drugi półfinał NIEDZIELA, 20 sierpnia godz. 14:15: finał My już teraz zapraszamy Was na niedzielne spotkania. Przypomnijmy 13 sierpnia w Gliwicach zmierzą się Polacy z Węgrami - ten mecz rozpocznie się o godz. 13:30. O godz. 16:30 rozegrany zostanie kolejny mecz - Portugalia zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Na Wasze wpisy czekamy do czwartku do godz. 12:00. Ze szczęśliwcami, którzy zdobędą bilety, będziemy kontaktować się mailowo. Zobacz również: Andres Iniesta został zawodnikiem Emirates Club

