Arena Gliwice będzie gospodarzem turnieju prekwalifikacyjnego do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu. Biało-Czerwoni o awans będą rywalizować od 13 do 20 sierpnia, a rywali poznają już 1 maja.

/ Materiały prasowe

To świetna wiadomość dla fanów koszykówki. Nasza reprezentacja będzie gospodarzem jednego z dwóch turnieju kwalifikacyjnych do igrzysk olimpijskich. Mecz z udziałem polskiej kadry odbędą się w Arenie Gliwice od 13 do 20 sierpnia.

Cieszymy się, że duże koszykarskie turnieje mogą odbywać się w naszym kraju. Reprezentacja Polski, po zajęciu ósmego miejsca na mistrzostwach świata oraz czwartego na EuroBaskecie, ma ambicje i możliwości, aby powalczyć o jeszcze więcej! Już w sierpniu w nowoczesnej Arenie Gliwice będziemy kibicować Biało-Czerwonym w drodze na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Jestem przekonany, że doskonała atmosfera w hali poniesie kadrę do kolejnych zwycięstw - mówi Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

Cieszy mnie, że reprezentacja polskich koszykarzy powraca do Areny Gliwice. To będzie prawdziwa przyjemność po raz kolejny gościć naszych zawodników w hali, w której już niejednokrotnie przeżywaliśmy dzięki nim niezapomniane emocje. Mam nadzieję, że turniej ten będzie początkiem drogi do olimpijskich sukcesów. Zapraszamy do Gliwic! - powiedział Adam Neumann, Prezydent Gliwic.

Na Starym Kontynencie zostaną rozegrane dwa turnieje prekwalifikacyjne, w których weźmie udział łącznie 16 zespołów. Oprócz Polski będą to: Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Holandia, Islandia, Izrael, Macedonia Północna, Portugalia, Szwecja, Turcja, Ukraina oraz Węgry.

Te drużyny podczas losowania - które odbędzie się już 1 maja - zostaną podzielone najpierw na dwa turnieje, a następnie na cztery grupy złożone z czterech zespołów. Później nastąpi faza finałowa. Tylko zwycięzcy poszczególnych turniejów wystąpią w ostatecznych kwalifikacjach olimpijskich w 2024 roku.

W Arenie Gliwice od 13 do 20 sierpnia 2023 r. zobaczymy najpierw fazę grupową z udziałem reprezentacji Polski, a następnie fazę finałową.

FIBA sprecyzowała również zasady losowania, z których wynika, że Biało-Czerwoni w fazie grupowej mogą zagrać z: Izraelem lub Bośnią i Hercegowiną, Macedonią Północną lub Portugalią oraz z Węgrami.

Kontynuujemy naszą bardzo dobrą współpracę z Polskim Związkiem Koszykówki i niezmiernie się cieszę, że kolejne mecze basketu na najwyższym poziomie zagoszczą w Arenie Gliwice. Przypomnę, że to właśnie tutaj padł historyczny i do dzisiaj niepobity rekord frekwencji na meczu polskich koszykarzy. Czekamy na wielkie emocje sportowe w Gliwicach oraz oczywiście dobry występ naszych reprezentantów. To kolejne z wydarzeń, które korzystnie wpływa na wizerunek miasta i całego regionu - mówi Marcin Herra, prezes spółki Arena Operator zarządzającej obiektem.

Już wcześniej Gliwice były gospodarzem koszykarskich widowisk na najwyższym poziomie. 20 lutego 2020 roku Polacy podejmowali Izrael w ramach kwalifikacji do mistrzostw Europy - to spotkanie oglądało ponad 12 tysięcy kibiców! Później - w lutym 2021 roku - Biało-Czerwoni w tej hali rozgrywali spotkania z Hiszpanią i Rumunią. Następnie w czerwcu 2021 roku kadra rozegrała kilka meczów towarzyskich, w których rywalami były zespoły Meksyku, Rosji, Tunezji oraz Brazylii.