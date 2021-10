Czy Adam Waczyński wróci do reprezentacji Polski? Czy będzie pożegnanie Łukasza Koszarka? Czy boi się krytyki, jeśli powoła do reprezentacji swojego syna? To tylko część pytań, z którymi musiał zmierzyć się nowy selekcjoner koszykarskiej reprezentacji Polski. Igor Milicić gości w studiu RMF FM i uchyla rąbka tajemnicy co do pomysłu na grę reprezentacji przed meczami z Izraelem i Niemcami w eliminacjach mistrzostw świata. Czy reprezentacje Polski czeka rewolucja?

