Grupa Sierleccy Czarni Słupsk, beniaminek rozgrywek, efektownym zwycięstwem w Stargardzie nad PGE Spójnią 104:81 przypieczętował pierwsze miejsce w tabeli (bilans 23-7) po sezonie zasadniczym w ekstraklasie koszykarzy. Z numerem dwa do play off przystąpi Anwil Włocławek.

Zawodnicy Enei Zastal BC Zielona Góra Andrzej Mazurczak (L) i Osumane Drame (P) oraz Jakub Nizioł (C) z Enei Abramczyk Astoria Bydgoszcz podczas meczu 30. kolejki Ekstraklasy koszykarzy / Lech Muszyński / PAP

Obrońca tytułu Arged BM Stal Ostrów Wlkp. prowadzony przed trenera kadry Igora Milicica uplasował się na trzecim miejscu.

Ostatnią pozycję w tabeli, która oznacza spadek zajął HydroTruck Radom (bilans 5-25). Radomianie kilka dobrych lat czekali na nową halę, do której wprowadzili się w końcu w tym sezonie, ale poziomem sportowej rywalizacji nie udało im się dotrzymać kroku nowoczesnemu obiektowi. Zespół prowadziło trzech różnych szkoleniowców: Marek Popiołek, Serb Mihajlo Uvalin i Robert Witka.



Rzutem na taśmę ekstraklasę obronił GTK Gliwice prowadzony przez trenera reprezentacji Polski koszykarek Słowaka Marosa Kovacika. Gliwiczanie pokonali w ostatniej kolejce King Szczecin 73:70 i wyprzedzili radomian o jedną wygraną. Szczecinianie wystąpią jednak w play off startując z ostatniego, ósmego miejsca, jako drużyna z najlepszym bilansem spośród trzech ekip, które wygrały 15 i przegrały tyle samo spotkań (Trefl, Enea Abramczyk i King).



W najbardziej zaciętym meczu kolejki Legia przegrała w Warszawie po trzech dogrywkach z Treflem Sopot 104:109, ale mimo to zajmie szóstą lokatę, bo walczące z wojskowymi o to miejsce toruńskie Twarde Pierniki uległy we własnej hali MKS Dąbrowa Górnicza 85:92.



Po raz trzeci z rzędu poza play off znalazła się Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz trenera Artura Gronka. Niespodzianką jest także brak w najlepszej ósemce Trefla, który walczył w europejskich pucharach i miał wysokie aspiracje także w Energa Basket Lidze.



W pierwszej rundzie play off, która rozpocznie się już w sobotę 16 kwietnia najciekawiej zapowiada się rywalizacja w parze Enea Zastal BC Zielona Góra - Śląsk Wrocław. Wicemistrz Polski z Zielonej Góry uplasował się na czwartej pozycji, a wrocławianie prowadzeni przez Słoweńca Andreja Urlepa, pięciokrotnego mistrza Polski, na piątej. Szkoleniowiec Zastalu Serb Oliver Vidin w ubiegłym sezonie wywalczył ze Śląskiem brązowy medal MP.



Walka w ćwierćfinałach toczyć się będzie do trzech zwycięstw systemem 2-2-1. Dwa pierwsze i ewentualny piąty mecz odbędą się na parkietach drużyn wyżej rozstawionych, czyli w Słupsku, Włocławku, Ostrowie Wlkp. i Zielonej Górze.



Pary ćwierćfinałowe:





Grupa Sierleccy Czarni Słupsk (1) - King Szczecin (8)

Anwil Włocławek (2) - Twarde Pierniki Toruń (7)

Arged BM Stal Ostrów Wlkp. (3) - Legia Warszawa (6)

Enea BC Zastal Zielona Góra (4) - Śląsk Wrocław (5)